Danneggia la porta di casa per entrare: arrestato a Firenze per maltrattamenti

Cronaca Firenze
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Tornato all'abitazione della madre, il giorno precedente era stato denunciato

Denunciato poche ore prima per maltrattamenti nei confronti della madre, il giorno dopo si è ripresentato danneggiando la porta di casa nel tentativo di entrare. È successo nella mattina di lunedì 31 agosto, come riferisce oggi la Questura di Firenze, quando la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione. Le volanti, giunte sul posto, hanno rintracciato l'uomo in strada mentre due persone stavano richiamando la loro attenzione. Secondo quanto ricostruito il soggetto, 46enne italiano, si sarebbe presentato davanti alla porta di casa iniziando a bussare e suonare il campanello insistentemente. Alla mancata risposta avrebbe iniziato a colpire la porta con calci e pugni, danneggiando la maniglia.

Nella serata precedente la madre era stata trasportata al pronto soccorso dopo che, sempre da quanto ricostruito, in casa sarebbe stata strattonata dall'uomo finendo a terra e urtando una vetrina danneggiandone il vetro, riportando 7 giorni di prognosi. L'uomo continuerebbe a chiederle soldi e, in diverse occasioni, ha danneggiato mobili, portone di casa, ingresso del condominio e anche l'auto della donna. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria il 46enne è stato arrestato per maltrattamenti e condotto presso il carcere di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare.

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