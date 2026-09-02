Empoli, aperte le iscrizioni ai corsi di musica del CAM 2026-2027

Il Centro Attività Musicale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Empoli, apre le iscrizioni alla scuola di musica per l’anno scolastico 2026/2027. I corsi sono tenuti da professori diplomati e laureati presso i Conservatori italiani ed europei e

affermati musicisti professionisti. Al CAM puoi:

- frequentare i corsi strumentali di: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, tuba, pianoforte, chitarra classica ed elettrica, basso elettrico, mandolino, fisarmonica, batteria, canto classico e canto moderno.

- frequentare corsi di musica classica, rock e jazz con orario pomeridiano per bambini e ragazzi

- frequentare corsi con orari serali per adulti

- frequentare corsi di Gioco-musica per bambini a partire da 3 anni

- frequentare percorsi musicali specifici in preparazione all’esame di ammissione presso i Licei musicali e i Conservatori italiani

L’offerta formativa complessiva prevede la lezione di strumento individuale affiancata dalla lezione teorica di gruppo e da quella di musica d’insieme. Molteplici le occasioni per suonare insieme proposte dalla scuola: orchestra dei bambini, orchestra dei ragazzi, orchestra adulti, banda, banda giovanile, gruppo d’archi, orchestra di chitarre, piccoli ensemble, laboratori pop, rock, jazz, rappresentano il fulcro dell’azione didattica dei corsi del CAM.

Iscrizioni ed informazioni

Per informazioni vi aspettiamo ogni giorno in Piazza Matteotti n.3 ai seguenti orari:

Lunedì / Venerdì 17.30 - 19.30

Sabato 10.30 - 12.30

Segreteria sempre aperta al numero 375 6370847 (anche Whatsapp)

Fonte: Ufficio stampa CAM Scuola di musica