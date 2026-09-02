Empoli Pallavolo, al via la preparazione della Timenet per la Serie B2

Con una squadra in gran parte rinnovata è iniziata lunedì scorso, presso lo Stadio Carlo Castellani, la preparazione atletica della Timenet Empoli Pallavolo in vista del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di Serie B2 per la stagione sportiva 2026/2027 che partirà ad ottobre. Al raduno hanno partecipato tutte le 13 atlete selezionate che hanno cominciato l’allenamento sotto la guida del tecnico giallonero Marco Dani e dei suoi collaboratori. Ad accogliere le ragazze per il discorso di benvenuto ufficiale è stato il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova, insieme alla dirigente Francesca Fontanelli.

"Personalmente mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto, sia per la scelta delle singole atlete sia per l’impostazione della rosa – commenta il Presidente Antonio Genova – creando un bel mix tra giocatrici di indiscutibile esperienza provenienti anche da categorie superiori e giovani che crediamo potenzialmente di prospettiva. Si percepiscono già entusiasmo e tanta voglia di fare bene: fin dalle prime battute è evidente in queste ragazze un forte spirito di squadra. Per quanto riguarda lo staff tecnico e medico la società ha deciso di riconfermare tutti i componenti, con la sola eccezione dell’ingresso di un nuovo fisioterapista che andrà a sostituire la collega Sara Barbieri per sopravvenuti cambiamenti professionali di quest’ultima dopo un incarico pluriennale. La nostra convinzione è che le soddisfazioni non mancheranno e vediamo se quest’anno riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Soltanto cinque atlete sono state riconfermate dalla passata stagione sportiva mentre otto sono le new entry che portano il totale del roster a 13 elementi. Le giocatrici che anche quest’anno fanno parte della rosa sono: Chiara Benvenuti (opposto), Giorgia Buggiani (alzatrice), Diletta Donati (schiacciatrice), Sofia Giraldi (alzatrice), Chiara Mancuso (centrale). I nuovi ingressi vedono tra le atlete di esperienza: Francesca Bacci (schiacciatrice, proveniente da Libertas Volley Forlì Serie B1), Anna Castellani (libero, in arrivo da Montesport Montespertoli Serie B1), Diletta Galli (centrale, arriva da Montesport Montespertoli Serie B1) e Valentina Mazza (opposto, proveniente da Blu Team Pavia di Udine Serie B2). Le new entry in arrivo dai settori giovanili invece sono: Ginevra Bagni (schiacciatrice), Ambra Pucci (centrale, Empoli Pallavolo), Matilde Telleschi (schiacciatrice) e Martina Tognetti (schiacciatrice, Empoli Pallavolo).

Sotto il profilo tecnico l’Empoli Pallavolo ha riconfermato tutto il team, a cominciare dal primo allenatore Marco Dani, il suo secondo Andrea Parenti oltre allo scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni. Per quanto riguarda invece lo staff medico, le atlete saranno seguite dal medico sociale dottor Francesco Ammannati e dal nuovo fisioterapista Lorenzo Giotti.

"Abbiamo un mese per prepararci e conoscerci – dichiara coach Marco Dani – in modo da affrontare al meglio un Campionato che anche quest’anno si preannuncia di livello. È un gruppo nuovo per tre quarti con innesti di atlete provenienti in parte da categorie superiori quindi possiamo dire che ha requisiti tecnici importanti: starà a noi mettere insieme le caratteristiche di ciascuna per rendere al massimo. In questo periodo cercheremo dunque di costruire un’identità di squadra. Sono molto orgoglioso di come ha lavorato la società per creare questo roster e contento della riconferma di tutto lo staff giallonero. Insieme al secondo allenatore Andrea Parenti e al preparatore atletico Alberto Cenni lavoreremo sulle peculiarità fisiche e tecniche di ogni atleta per valorizzarle all’interno della squadra. Per noi inizia una nuova avventura, sicuramente affascinante, che affronteremo con impegno e determinazione".

La prima squadra dell’Empoli Pallavolo effettuerà, come da tradizione, la preparazione atletica presso lo stadio Carlo Castellani e gli allenamenti al PalAramini di Empoli. Il calendario definitivo ufficiale con il prospetto delle partite è atteso dalla FIPAV a partire dal prossimo 10 settembre.

Fonte: Ufficio stampa Timenet Empoli Pallavolo

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