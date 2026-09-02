A settembre lo sport non si ferma: Cascine Volley apre le porte a tutti con 'Volley a Colori'

Ci sono progetti che nascono da un’idea sportiva e progetti che, strada facendo, diventano qualcosa di molto più grande. È questa la storia di “Volley a Colori”, il progetto di inclusione sociale, culturale ed economica promosso da Cascine Volley Empoli, nato con un obiettivo semplice ma profondamente importante: fare dello sport uno spazio nel quale tutti possano sentirsi uguali, accolti e parte di una squadra.

Perché davanti a una rete, con un pallone tra le mani, le differenze si incontrano e diventano ricchezza. Lo sport unisce, crea relazioni, insegna a stare insieme e soprattutto non dovrebbe mai essere un privilegio riservato a pochi.

Da questa convinzione nasce ora una nuova iniziativa che allarga ancora di più gli orizzonti di “Volley a Colori”. A settembre, quando la scuola non è ancora ripartita, Cascine Volley pensa alle famiglie. Per le prime due settimane di settembre, Cascine Volley Empoli organizzerà un Camp pomeridiano completamente gratuito, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, che si svolgerà dalle 14 alle 17 presso l’Oratorio Sant’Andrea.

Un modo per offrire ai bambini un luogo dove stare insieme, giocare, divertirsi e fare attività in un periodo particolare dell’anno, ma anche per dare un aiuto concreto alle famiglie che, con la scuola ancora ferma, possono trovarsi a dover organizzare le giornate dei propri figli.

Non è soltanto un Camp.

È un gesto di attenzione verso la comunità. È la volontà di utilizzare lo sport non soltanto per formare atleti, ma per creare occasioni di incontro, socializzazione e crescita.

E soprattutto è un’iniziativa completamente gratuita: nessun costo per le famiglie e nessun bambino escluso per motivi economici.

Un grazie speciale al proposto di Empoli, Don Guido Engels

Un progetto di questo tipo, però, non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e la sensibilità di chi ha scelto di aprire le proprie porte. Un immenso ringraziamento va quindi a Don Guido, che ha creduto fin dall’inizio nel valore dell'inclusione, nell’importanza dell’aiuto alle famiglie e nella possibilità di trasformare un luogo della comunità in uno spazio aperto a tutti. La sua disponibilità è stata fondamentale per permettere a Cascine Volley di portare avanti questa iniziativa. È proprio dalla collaborazione tra realtà diverse che nascono le cose più belle: una società sportiva, un oratorio, le famiglie e i bambini diventano così parte di un'unica squadra.

Perché “Volley a Colori” significa proprio questo

I colori sono diversi, ma insieme possono creare qualcosa di straordinario. Ed è questa la filosofia che Cascine Volley vuole portare avanti: integrazione sociale, culturale ed economica, attraverso uno sport che sappia abbattere le distanze e costruire relazioni. Perché nello sport siamo tutti uguali. Si gioca insieme. Si cade insieme. Si impara insieme. Si vince e si perde insieme. E, soprattutto, si cresce insieme.

Con il Camp di settembre, “Volley a Colori” compie quindi un altro passo: dalla palestra alla comunità, dalla pallavolo all’attenzione verso le persone. Perché uno sport davvero inclusivo non si limita a dire che nessuno deve rimanere indietro.

(Immagine realizzata, in tutto o in parte, con l'ausilio dell'AI)

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate