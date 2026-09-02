Si finge un agente per truffare un'anziana inferma, arrestato

Un uomo è stato arrestato a Pisa per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Ha finto di essere un esponente delle forze dell'ordine e ha provato a truffare una ottantenne inferma, ordinandole di consegnare tutti i preziosi che aveva in casa.

L'anziana ha chiamato la polizia dicendo di essere stata contattata da sconosciuti al telefono che, qualificatisi come appartenenti alle forze di polizia, avevano chiesto un appuntamento entro pochi minuti. I falsi agenti volevano prendere tutti gli oggetti preziosi posseduti dalla vittima, per verificare se gli stessi fossero riconducibili a una rapina perpetrata poco prima.

Sul posto sono giunti i veri agenti che hanno atteso l'arrivo dei malviventi. La donna, rassicurata dalla presenza dei veri poliziotti, ha finto di cadere nel tranello e quando il truffatore si è presentato alla sua porta è stato bloccato. Nonostante abbia tentato la fuga aggredendo i poliziotti, è stato arrestato.