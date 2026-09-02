FdI Empoli chiede più cura per le aree cani e un nuovo spazio a Santa Maria

Fare il punto sulle condizioni delle aree di sgambatura per cani presenti nel territorio comunale, verificarne manutenzione e distribuzione e valutare la realizzazione di un nuovo spazio nella frazione di Santa Maria.

È quanto chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, con un’interrogazione a risposta orale depositata ieri, 1° settembre, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale utile.

"Le aree cani rappresentano un servizio concreto per molti cittadini e devono essere sicure, curate e facilmente raggiungibili. Non basta guardare al numero complessivo degli spazi presenti in città: occorre verificare in quali condizioni si trovano e se la loro distribuzione sul territorio risponda realmente alle esigenze dei diversi quartieri e delle frazioni", spiegano i consiglieri di FdI.

L’interrogazione richiama le diverse realtà già presenti nel Comune, tra cui l’area di via XI Febbraio, quella di Ponte a Elsa, lo spazio di Pontorme in via Giuntini e i due sgambatoi comunali di via Magolo, ad Avane, questi ultimi oggetto di un Patto di collaborazione tra il Comune e il Comitato di Quartiere per la loro gestione e cura.

"L’esperienza di Avane dimostra come la collaborazione tra Amministrazione, realtà locali e cittadini possa contribuire positivamente alla cura degli spazi pubblici. Allo stesso tempo, però, è necessario che il Comune disponga di un quadro preciso dello stato di tutte le aree: dalla pulizia alle recinzioni e ai cancelli, fino alla presenza di cestini, panchine, punti acqua e zone d’ombra".

Particolare attenzione viene rivolta alla frazione di Santa Maria, dove diversi residenti hanno segnalato l’esigenza di poter disporre di un’area cani nella frazione o nelle immediate vicinanze, raggiungibile anche a piedi.

"La vicinanza è un elemento importante, soprattutto durante l’estate, quando le temperature elevate rendono più difficili gli spostamenti, ma anche per le persone anziane, per chi ha difficoltà di deambulazione e per chi non dispone di un mezzo per raggiungere strutture situate in altre zone della città. Per questo chiediamo all’Amministrazione di valutare l’individuazione, a Santa Maria, di uno spazio pubblico idoneo alla realizzazione di un’area recintata e attrezzata, possibilmente dotata di zone d’ombra e di un punto acqua".

Con l’interrogazione, Carriero, Peccianti e Di Stefano chiedono inoltre alla Giunta di chiarire quante siano complessivamente le aree di sgambatura presenti a Empoli, dove siano ubicate e quale sia il loro stato di manutenzione. Viene chiesto anche se siano note particolari criticità e se siano già programmati interventi di manutenzione, riqualificazione o potenziamento.

"Chiediamo infine una ricognizione complessiva per capire quali quartieri e frazioni siano oggi meno serviti. Questi spazi devono essere programmati sulla base delle reali necessità del territorio, garantendo strutture decorose, sicure e accessibili. La richiesta che arriva da Santa Maria merita quindi di essere valutata e di ricevere una risposta concreta da parte dell’Amministrazione".

Fonte: Ufficio stampa FDI Empoli