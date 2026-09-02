Finisce con l'auto in un fiumiciattolo, soccorsa 75enne

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti a Borgo San Lorenzo in via Faentina in località Ponte Serravalle, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita fuori strada, nel fiume Faltona.
Sul posto è stata inviata una squadra che ha provveduto a soccorrere la conducente, una donna di 75 anni, rimasta all'interno dell’autovettura.
La signora è stata affidata al personale sanitario intervenuto anche con l’elicottero Pegaso 1 che però è stato fatto rientrare. Successivamente è stata attivata l’autogru inviata dal distaccamento di Fi-Ovest per il recupero dell’auto.
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