'La sinistra agisca per la pace': A Firenze l'incontro con Bersani

(Immagine realizzata, in tutto o in parte, con l'ausilio dell'AI)
L'Associazione Enrico Berlinguer - Comitato Toscano ha organizzato per martedì 4 settembre, alle ore 17.30, in piazza dei Ciompi a Firenze, un incontro dal titolo 'La sinistra agisca per la pace'.
All'incontro sarà presente Pier Luigi Bersani. Interverranno Daniela Lastri, dell'Associazione Enrico Berlinguer Toscana, Michele Ciliberto, Accademico dei Lincei, e Serena Spinelli, consigliera della Regione Toscana.
In caso di pioggia, l'incontro si terrà presso lo Spazio Alfieri, in via dell'Ulivo 8, a Firenze.
(Immagine realizzata, in tutto o in parte, con l'ausilio dell'AI)
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