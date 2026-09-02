Forno Moderno di Certaldo confermato nella guida "Migliori panifici d'Italia 2027" del Gambero Rosso

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Silvia e Pasquale La Rossa

"È il risultato di un impegno quotidiano. Continueremo a lavorare con passione"

Conferma per il Forno Moderno di Pasquale La Rossa, inserito anche nella nuova edizione 2027 della guida "I migliori panifici d'Italia" del Gambero Rosso.

All'attività, che conta tre punti vendita tra Certaldo e San Gimignano, la guida del Gambero Rosso ha attribuito il riconoscimento di un pane "premiando la qualità costante, la visione culturale e la capacità di trasformare la panificazione in un'esperienza condivisa" viene evidenziato in una nota.

In oltre 37 anni di attività il maestro panificatore Pasquale La Rossa, insieme alla moglie Silvia e al team, hanno costruito una realtà in dialogo con la comunità e la vita culturale locale, dando vita a progetti che uniscono gastronomia e memoria. Tra questi sono ricordati il Panettone di Bengodi, ideato per le celebrazioni dedicate a Giovanni Boccaccio, il Pane del Boccaccio e i Biscotti di Certaldo. Ora il nuovo riconoscimento per Silvia e Pasquale La Rossa: "Questo riconoscimento nella guida 2027 rappresenta per noi una conferma preziosa. È il risultato di un impegno quotidiano, di scelte che privilegiano autenticità e territorio. Continueremo a lavorare con passione, consapevoli che ogni pane racconta chi siamo. Dedichiamo questo riconoscimento alla nostra comunità e ai clienti che ci scelgono e accompagnano, giorno dopo giorno, in questo percorso".

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