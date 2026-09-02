Giudici di Pace, 250mila euro per i Comuni toscani: la proposta di legge di FI

dalla Regione
Condividi su:
Leggi su mobile

Le risorse prevederebbero un contributo fino a 25mila euro per 10 amministrazioni che hanno mantenuto attivi gli uffici, a copertura delle spese di funzionamento

È in corso di esame presso la Commissione Affari istituzionali e Bilancio, guidata da Vittorio Salotti (Casa Riformista), la proposta di legge destinata a sostenere finanziariamente i Comuni toscani che garantiscono il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace. La norma prevede lo stanziamento di un fondo complessivo di 250mila euro per erogare contributi annuali fino a 25mila euro per Ente (entro il limite del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute).

Il testo è stato illustrato in Commissione dal consigliere di Forza Italia Jacopo Maria Ferri, firmatario della proposta, che ha spiegato i motivi dell’iniziativa legislativa. A seguito di un riordino che ha trasferito i costi di gestione sulle amministrazioni locali, 10 Comuni toscani (Aulla/Fivizzano, Carrara, Pontremoli, Castelnuovo di Garfagnana, Empoli, San Miniato, Pontedera, Volterra, Cecina, Piombino) hanno scelto di mantenere attivi questi presidi pur a fronte di pesanti difficoltà. La proposta intende quindi sostenere queste amministrazioni per continuare a garantire il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace.

"Sarebbe – ha spiegato Ferri - un segnale di buon senso, anche perché spesso dove c'è il Giudice di Pace sono presenti anche gli Uffici di Prossimità della Regione, che consentono ai cittadini di ottenere casellari giudiziali, asseverare perizie o gestire pratiche di successione direttamente sul territorio, senza doversi spostare verso i tribunali centrali".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

San Giuliano Terme
dalla Regione
2 Settembre 2026

San Giuliano Terme, grande successo per il concerto di Fiorella Mannoia

Grande successo di pubblico, ieri sera, al parco della pace di Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme (PI), per il concerto di Fiorella Mannoia, il primo degli eventi con [...]

Prato
dalla Regione
1 Settembre 2026

Monni visita il carcere La Dogaia di Prato: "Garantire due diritti: salute detenuti e sicurezza operatori"

L’obiettivo è chiaro e netto: garantire il diritto alla salute di tutti, anche in carcere. "Una diagnosi tardiva o un’assistenza non adeguata sarebbero una sconfitta dell’intero sistema" premette l’assessora alla [...]

Toscana
dalla Regione
31 Agosto 2026

Rete europea per l'apprendimento permanente, Toscana in prima fila

Competenze, istruzione e formazione professionale, transizioni del lavoro, cooperazione territoriale. Questi i temi al centro del progetto europeo EARLALL – European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina