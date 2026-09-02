Guasto idrico a Sovigliana: mancanza d'acqua nella zona sud

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Vinci, verificatosi oggi, mercoledì 2 settembre, sono in corso mancanze d’acqua nella zona sud di Sovigliana, indicativamente nell’area compresa tra la SP13, la SP128 e il fiume Arno.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 12.30 e potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Ufficio stampa Acque

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