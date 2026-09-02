Il Polo Logistico dell'Università di Pisa festeggia vent'anni

Venerdì 4 settembre a Villa Letizia la cerimonia per un percorso che ha formato oltre 870 laureati, con il concerto finale del Conservatorio Mascagni
Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno dell’Università di Pisa festeggia vent’anni anni di formazione e ricerca venerdì 4 settembre dalle ore 18.15 con una cerimonia a Villa Letizia. Ad apire le celebrazioni saranno i saluti di Nicola Castellano, direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici, e di Giovanna Colombini, promotrice dell’istituzione del Polo Universitario Sistemi Logistici. A Viilla Letizia porteranno le loro testimonianze i protagonisti della storia del Polo Universitario e i rappresentanti di enti e istituzioni che con il Polo hanno intrecciato collaborazioni. A chiudere i festeggiamenti il concerto dell'ensemble "Gjion" degli allievi del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. L'evento è a numero chiuso, per partecipare è necessario compilare il form dedicato
"Il ventennale rappresenta un’occasione importante non soltanto per ripercorrere la storia del Polo – dichiara Nicola Castellano, direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici - ma soprattutto per riflettere sul contributo che questa esperienza ha prodotto per il territorio livornese e, nel tempo, anche oltre i suoi confini. In questi vent’anni il Polo ha formato centinaia di laureati, promosso attività di ricerca e innovazione e costruito una rete sempre più ampia di relazioni con imprese, istituzioni e professionisti del settore logistico. Credo che il valore più significativo di questa esperienza risieda proprio nella capacità di creare relazioni stabili e sistemiche tra l’Università di Pisa e un territorio che ha nella logistica una delle proprie vocazioni fondamentali, ampliando progressivamente il proprio raggio di azione e contribuendo alla crescita delle competenze e delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno delle persone che hanno costruito e fatto crescere il Polo e al sostegno costante degli enti che, fin dalla sua nascita, hanno creduto e investito in questo progetto".
Alle celebrazioni del ventennale sarà presente anche Marco Macchia delegato del Rettore dell'Università di Pisa per i Rapporti con il Territorio che dichiara: "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a chi, vent’anni fa, ebbe la lungimiranza di avvicinare l’Università di Pisa a Livorno con un progetto innovativo e a tutti coloro che ne hanno garantito la crescita e il successo. Livorno è un territorio strategico per il nostro Ateneo, come dimostrano gli oltre 6.000 studenti provenienti ogni anno dalla provincia, di cui circa 3.400 dal capoluogo. È un legame solido, che vogliamo rafforzare anche per favorire l’occupazione dei giovani. Fondamentale è la sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune e la Fondazione Livorno. Particolare rilievo assume la modifica alla convenzione, approvata a luglio dagli organi accademici, che prevede un importante incremento del contributo economico da parte del Comune. Grazie a queste ulteriori risorse, il Polo potrà continuare a disporre della prestigiosa sede di Villa Letizia, autentico valore aggiunto per le sue attività".
In questi vent’anni, il Polo Logistico Universitario di Livorno ha formato 764 laureati triennali e 107 laureati magistrali, contribuendo al tempo stesso a promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione nel settore della logistica.
Uno dei suoi principali punti di forza è il solido legame con il territorio. Il Polo nasce infatti il 18 luglio 2006 dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e alcune delle principali istituzioni pubbliche e private locali, attraverso la convenzione per l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea in "Economia e legislazione dei sistemi logistici", sottoscritta dal Comune e dalla Provincia di Livorno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno e dalla Camera di Commercio.
La nascita del Polo ha rappresentato una scelta strategica per lo sviluppo della città, del territorio livornese e dell’intera Toscana. Un progetto sostenuto oggi dal Comune di Livorno, dalla Fondazione Livorno e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Il rapporto con il territorio si è consolidato nel tempo grazie non soltanto a un’offerta formativa pensata per valorizzare la vocazione logistica dell’area livornese, ma anche alla creazione di un centro di servizi polifunzionale capace di collaborare con i suoi principali attori istituzionali, economici e sociali.
Fonte: Ufficio stampa Università di Pisa
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