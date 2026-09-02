Prosegue il piano delle manutenzioni a Pisa: Asfalti e marciapiedi, interventi conclusi, in corso e programmati in tutta la città

Prosegue il grande piano delle manutenzioni avviato dall’Amministrazione comunale, con interventi mirati che riguardano principalmente il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi in tutta la città. Il programma comprende lavori conclusi, cantieri in corso e ulteriori interventi programmati nei prossimi mesi, distribuiti tra il centro, i quartieri e il litorale. Una parte delle lavorazioni è stata concentrata nei mesi estivi, approfittando della riduzione dei flussi di traffico e con l’obiettivo di completare il maggior numero possibile di interventi prima della ripresa delle attività scolastiche e del conseguente aumento degli spostamenti quotidiani.

Per le strade caratterizzate dai maggiori flussi di traffico il Comune ha inoltre previsto, dove possibile, lavorazioni nelle ore notturne, modalità già utilizzata per altri cantieri e adottata anche per i lavori attualmente in corso in via Marsala. La programmazione degli interventi tiene conto dello stato delle pavimentazioni e dei marciapiedi, delle esigenze legate alla sicurezza e delle segnalazioni raccolte sul territorio.

«Accanto alle grandi opere e agli interventi che stanno trasformando la città – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo scelto di portare avanti un grande piano dedicato alle manutenzioni, con circa 7 milioni di euro stanziati tra il 2025 e il 2026 per intervenire su strade e marciapiedi. Una parte della programmazione nasce anche dagli incontri che nei mesi scorsi abbiamo svolto come Giunta nei quartieri, raccogliendo direttamente indicazioni e segnalazioni. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato e contribuito a individuare le situazioni sulle quali intervenire. Abbiamo già realizzato numerosi lavori, altri sono in corso e altri ancora partiranno nei prossimi mesi. Sulle arterie maggiormente trafficate, come sta avvenendo in via Marsala, abbiamo programmato lavorazioni notturne per ridurre i disagi alla circolazione. Allo stesso modo abbiamo concentrato molti cantieri nel periodo estivo per sfruttare i mesi con minori flussi di traffico e arrivare alla ripresa delle scuole con una parte degli interventi già completata. Il lavoro riguarda il centro, i quartieri e il litorale e proseguirà anche nel 2027 con nuove risorse».

«Un altro fronte sul quale stiamo intervenendo – prosegue Conti – è quello della sicurezza degli attraversamenti pedonali. Chi percorre la città avrà notato l’aumento degli attraversamenti dotati di illuminazione dedicata, ai quali si aggiungono quelli rialzati che abbiamo realizzato in diversi punti di Pisa. Interventi che servono ad aumentare la visibilità dei pedoni e a ridurre la velocità dei veicoli. Anche su questo continueremo a investire».

Il quadro riportato di seguito non costituisce un elenco completo dei lavori, ma raccoglie alcuni degli interventi inseriti nella programmazione comunale, tra cantieri conclusi o attualmente aperti e opere già programmate per i prossimi mesi, distribuiti nelle diverse zone della città. I lavori vengono organizzati per area e per tipologia e riguardano asfalti, marciapiedi e, in alcuni casi, entrambe le componenti.

Gli interventi realizzati e in corso. Tra i lavori realizzati o attualmente in corso rientrano la realizzazione del parcheggio tra via Andrea Pisano e via Caduti del Lavoro, i lavori ai marciapiedi di via Livornese e la rotatoria tra Porta a Mare e via 2 Settembre, intervento che comprende anche modifiche alle aree limitrofe finalizzate alla riorganizzazione della circolazione.

In questi giorni sono in corso i lavori di asfaltatura in via Marsala, asse stradale che costituisce la prosecuzione di via Fiorentina e che, verso il confine con il Comune di Cascina, si collega alla Tosco Romagnola. Considerata la funzione della strada all’interno della viabilità cittadina e i flussi di veicoli che la interessano quotidianamente, le lavorazioni sono state programmate nelle ore notturne per limitare le ripercussioni sulla circolazione. La stessa modalità di intervento è stata utilizzata anche in altri cantieri sulle principali arterie cittadine.

Sul litorale il piano comprende via Felci e via Ciurini, con interventi che riguardano anche i marciapiedi, oltre a via Daiberto, via Crosio e piazza Viviani. Nel resto della città la programmazione interessa via Luschi, via Gioberti, via del Borghetto, via Corridoni e via Bonanno. Il quadro degli interventi comprende inoltre via Putignano, nel tratto tra la chiesa e l’Immaginetta, via Primalbello e via Nuova Oratoio, insieme agli interventi su via Livornese, via Caligi e via Aurelia.

I prossimi lavori sugli asfalti. La programmazione proseguirà nei prossimi mesi con l’intervento in lungarno Gambacorti e con un nuovo gruppo di asfaltature nella zona di Riglione e Oratoio, che si aggiungeranno al completamento dei lavori in via Marsala. Sono previsti il rifacimento di via Oratoio da via Caprera a via Traversa Oratoio e da via Marsala a via Alberello, di via Calatafimi nel tratto tra via Marsala e via Oratoio, di via Maggiore Oratoio dal sottopasso a piazzetta Garibaldi e di via Castelfidardo.

Ulteriori asfaltature sono programmate in via Fossa Ducaria, via Galletti, via Novecchio, via Martin Lutero e via Galdi. La calendarizzazione dei singoli cantieri terrà conto delle caratteristiche delle strade interessate e delle esigenze della circolazione, prevedendo, dove necessario, modalità di lavoro finalizzate a contenere le modifiche alla viabilità.

I prossimi lavori sui marciapiedi. Prosegue parallelamente la programmazione dedicata ai percorsi pedonali. Tra i prossimi interventi sono previsti lavori in via Michelangelo fino a via Sanzio, via Tesio, in un tratto di viale Bonaini, via Queirolo, via Turati, nell’area del cimitero di via 46ª Aerobrigata, in via Garibaldi nella zona dell’Ipsar Matteotti e in via Carducci.

In via Livornese sono programmati interventi sui marciapiedi nel tratto dalla ciclopista del Trammino a via Pantelleria, sul lato sinistro in direzione mare, a La Vettola, e nel tratto compreso tra via Castagnolo e via del Mare a San Piero a Grado. La programmazione comprende anche il rifacimento del lastricato di via Foglia.

Il piano delle manutenzioni proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio dei cantieri già programmati e con la definizione degli interventi successivi, che si aggiungeranno ai lavori già realizzati e in corso nelle diverse zone della città. Gli interventi richiamati rappresentano solo una parte di quelli già effettuati o attualmente in corso e di quelli programmati per i prossimi mesi nell’ambito del piano complessivo. La programmazione sarà portata avanti anche nel 2027 attraverso nuove risorse destinate alla manutenzione di strade, marciapiedi e alla sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle diverse zone della città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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