Lotto, vincite per 18mila euro in Toscana

Il concorso del Lotto di martedì 1° settembre ha sorriso alla Toscana, dove sono state realizzate vincite per un totale di circa 18mila euro. Come riporta Agipronews, a Siena un giocatore si è aggiudicato poco più di 10.500 euro grazie a due ambi e un terno, oltre all’opzione Oro; la giocata vincente è stata effettuata in Via Lippo Memmi. A questa, si aggiunge una vincita da 7.500 euro realizzata sul Lungo Mare Marconi Guglielmo a Piombino, in provincia di Livorno, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,72 milioni di euro, per un totale di 816,87 milioni di euro da inizio 2026.

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