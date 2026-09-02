Incendio al Macrolotto, la procura di Prato indaga su dolo e sfruttamento

Ci sono novità sull'incendio di vaste dimensioni che ieri (1 settembre) ha interessato un immobile in via San Leonardo. La procura di Prato procede per incendio doloso, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in merito al rogo nello stabile in cui si trovano tre aziende tessili gestite da imprenditori cinesi. È stato inoltre disposto il sequestro della porzione interessata dall'incendio.

Una volta spente le fiamme sono state attivate le indagini sulle cause ed è in corso un sopralluogo, con l'ausilio del reparto tecnico dei carabinieri e dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Prato. Stando alla procura, in un maglificio sono state individuate tre stanze al primo piano e un'altra al piano terra destinate a dormitorio, con più letti anche a castello.

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