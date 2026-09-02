Incendio al Macrolotto, la procura di Prato indaga su dolo e sfruttamento

Cronaca Prato
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Ci sono novità sull'incendio di vaste dimensioni che ieri (1 settembre) ha interessato un immobile in via San Leonardo. La procura di Prato procede per incendio doloso, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in merito al rogo nello stabile in cui si trovano tre aziende tessili gestite da imprenditori cinesi. È stato inoltre disposto il sequestro della porzione interessata dall'incendio.

Una volta spente le fiamme sono state attivate le indagini sulle cause ed è in corso un sopralluogo, con l'ausilio del reparto tecnico dei carabinieri e dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Prato. Stando alla procura, in un maglificio sono state individuate tre stanze al primo piano e un'altra al piano terra destinate a dormitorio, con più letti anche a castello.

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