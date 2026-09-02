Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 56 anni

Tragedia nel Pisano, tra San Lorenzo a Pagnatico e San Frediano a Settimo, frazioni del Comune di Cascina, dove un uomo di 56 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi scontrato contro un muro con il suo scooter. Inutili i tentativi del personale del 118, che ha cercato di rianimarlo insieme ad alcuni passanti: l'uomo è morto sul colpo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e, secondo una prima ipotesi, l'uomo potrebbe aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cascina.

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