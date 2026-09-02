Nove street artist trasformano le serrande di San Paolino: a fine settembre Firenze conterà 53 serrande d'autore nel cuore del centro storico

Quando le serrande si abbassano, l'arte si accende. Dal 1 al 30 settembre 2026 torna a Firenze Palazzuolo Strada Aperta, il festival di interventi di arte urbana sulle serrande che sta trasformando il quartiere di San Paolino in una galleria a cielo aperto, permanente e accessibile a tutti. Giunto alla sua quarta edizione, il progetto - promosso da A Testa Alta A.P.S. con la curatela artistica di Street Levels Gallery e vincitore del bando Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze - porterà in strada nove artisti che interverranno sulle serrande tra via Palazzuolo, via dei Canacci e via del Porcellana.

Durante il mese di festival sarà possibile assistere alla realizzazione delle opere in strada, partecipare a due laboratori gratuiti con gli artisti Caterina Sansone e Urto, prendere parte al vernissage della mostra collettiva “Prossemica VOL. IV” e ai tour di street art pensati per far conoscere e approfondire i lavori degli artisti realizzati nelle diverse edizioni del festival.

Con le 44 serrande già dipinte nelle prime tre edizioni - 10 artisti nel 2023, 15 nel 2024, 19 nel 2025 - e i nuovi interventi del 2026, a fine settembre il quartiere raggiungerà quota 53 serrande d'autore: un museo diffuso che si rivela quando i negozi chiudono, restituendo colore a una delle aree più stratificate e sensibili del centro storico fiorentino.

Gli artisti della IV edizione

I protagonisti del 2026 sono Wolsha, Geometric Bang, Giorgio Bartocci, Shekoone, Edoardo Bansone, 134127, Loste, Crisa e ScrivimiPresto: nove artisti italiani attivi sulla scena internazionale del muralismo, con linguaggi che spaziano dalla ricerca tipografica di Wolsha - che lavora su insegne, font e simboli della grafica pubblicitaria - alle geometrie esplosive e ai pattern vibranti di Geometric Bang, dalle trame astratte e le figure frammentate di Giorgio Bartocci, la cui pittura istintiva richiama i graffiti e forme ectoplasmatiche in mutazione, alle composizioni grafiche, il lettering 3D e le illusioni ottiche di Shekoone, al segno geometrico e grafico di Edoardo Bansone, fino alla poetica urbana di Crisa, che intreccia natura e metropoli in trame di segni, piante e architetture. Completano la squadra 134127, Loste e ScrivimiPresto, a comporre un mosaico di stili che si sveleranno direttamente sulle serrande nel corso del mese.

Il primo a entrare in azione sarà Crisa, al lavoro in strada a partire dal 4 settembre: a seguire, per tutto il mese, sarà possibile assistere dal vivo alla trasformazione del quartiere, serranda dopo serranda.

Come in ogni edizione, ciascun intervento nasce da un dialogo a tre voci tra galleria, artista e titolari delle attività commerciali, che scelgono insieme i soggetti da dipingere: un metodo di lavoro che fa dell'arte pubblica un processo condiviso, radicato nelle relazioni di prossimità del quartiere, e non un gesto calato dall'alto.

Dalla strada alla galleria: la mostra collettiva "Prossemica VOL. IV" a Street Levels Gallery

Momento centrale del festival sarà venerdì 11 settembre, con l'inaugurazione della mostra collettiva "Prossemica VOL. IV" negli spazi di Street Levels Gallery in via Palazzuolo 74AR, dalle ore 17:00 alle 00:00. Il vernissage sarà accompagnato dai dj set di Viola Valery e Matteo Vogel.

In mostra, i lavori in studio degli stessi artisti attivi in strada durante il festival, insieme a opere di autori che hanno partecipato alle scorse edizioni di Palazzuolo Strada Aperta: un racconto della relazione stretta tra la galleria di arte urbana contemporanea e l'arte pubblica nel quartiere che la accoglie. Uno degli obiettivi di Street Levels Gallery è proprio mostrare come lo spazio urbano, pubblico e collettivo, e quello privato dello studio e della galleria non siano mondi in contrasto, ma dimensioni che possono comunicare tra loro e, insieme, arricchire le strade, i quartieri e le città di cui fanno parte.

Per tutta la durata del festival resterà inoltre visitabile, nella sede di Street Levels Gallery in via Melegnano 4R, la mostra personale di Marco Rèa "Silence is", in corso fino al 30 settembre. Anche Rèa ha firmato una serranda in una passata edizione di Palazzuolo Strada Aperta: un filo che lega la sua personale al progetto e conferma la continuità tra il lavoro espositivo della galleria e la sua presenza in strada.

Un festival che si prende cura del quartiere

Il quartiere di San Paolino, nel centro storico di Firenze, è un'area segnata da una forte eterogeneità sociale e da una complessa stratificazione di funzioni e presenze. La prossimità con via Palazzuolo - strada ad alta intensità di transito, attraversata da dinamiche sociali delicate - ne fa un contesto particolarmente sensibile sotto il profilo della convivenza urbana, della percezione della sicurezza e della qualità dello spazio pubblico.

Palazzuolo Strada Aperta nasce proprio da qui, con la convinzione che la presenza attiva nello spazio pubblico, in un clima di apertura e condivisione, sia uno strumento efficace di cura informale del territorio e di contrasto all'isolamento e alla marginalità. Il festival promuove la partecipazione attiva dei cittadini, rafforza la coesione sociale e le relazioni di vicinato e valorizza il quartiere come luogo di incontro, espressione e scambio attraverso l’arte.

A Testa Alta A.P.S.

A Testa Alta A.P.S. è un’associazione culturale fondata a Firenze nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura artistica contemporanea, con particolare attenzione all’arte urbana. Si configura come uno spazio di incontro e confronto per artisti, operatori culturali e appassionati, nella convinzione che l’arte rappresenti una forma di educazione permanente, capace di contribuire allo sviluppo umano, alla crescita personale e alla partecipazione culturale. Le attività dell’associazione mettono in relazione arte, musica e formazione, utilizzando i linguaggi della cultura contemporanea come strumenti di apprendimento, espressione e dialogo attraverso pratiche di educazione non formale, laboratori e iniziative culturali. Nel corso degli anni ha ideato e realizzato numerosi progetti in Italia (Firenze, Arezzo, Prato, Orvieto, Acquapendente, Imola) e in contesti europei come Amsterdam, sviluppando collaborazioni con artisti, festival, musei, aziende e realtà culturali attive nel panorama internazionale dell’arte urbana.

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è la prima galleria internazionale di arte urbana contemporanea a Firenze. Nata dall’incontro tra artisti e produttori culturali, indaga i linguaggi nati nello spazio urbano e le loro evoluzioni più sperimentali e contemporanee, abbattendo i confini tra gesto pubblico e ricerca privata, tra strada e spazio espositivo. Punto di riferimento per artisti, istituzioni e collezionisti, collabora con comuni, musei, festival e aziende in Italia e nel mondo con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’arte urbana contemporanea come pratica culturale in continua evoluzione.

Scheda tecnica:

Titolo progetto: “Palazzuolo Strada Aperta - Festival di interventi di arte urbana sulle serrande | IV edizione”

Artisti partecipanti: Wolsha, Geometric Bang, Giorgio Bartocci, Shekoone, Edoardo Bansone, 134127, Loste, Crisa, ScrivimiPresto

Luoghi: Street Levels Gallery via Palazzuolo 74AR, piazza San Paolino, via Palazzuolo, via dei Canacci, via del Porcellana, Firenze

Date: 1-30 settembre 2026

Ingresso libero (interventi in strada visibili liberamente, tutti i giorni). Le opere saranno realizzate progressivamente durante la durata del festival.

Vernissage "Prossemica VOL. IV" Venerdì 11 settembre 2026, ore 17:00-00:00 Street Levels Gallery, via Palazzuolo 74AR, Firenze - Dj set di Viola Valery e Matteo Vogel - ingresso libero.

Marco Rèa, "Silence is" Mostra personale - Fino al 30 settembre 2026 Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze

Laboratori Sabato 19 settembre ore 16:00-18:00 - laboratori all’aperto per bambini e adulti con gli artisti Caterina Sansone e Urto, piazza San Paolino, Firenze

Tour di street art Date previste: Sabato 5 settembre 2026 - dalle ore 18:30 alle ore 20:00 / Venerdì 11 settembre 2026 - dalle ore 19:00 alle ore 20:30 (tour in lingua inglese) / Sabato 12 settembre 2026 - dalle ore 18:30 alle ore 20:00 / Sabato 19 settembre 2026 - dalle ore 18:30 alle ore 20:00 / Sabato 26 settembre 2026 - dalle ore 18:30 alle ore 20:00

I tour partiranno da Street Levels Gallery in via Palazzuolo 74AR, Firenze. Partecipazione gratuita con tessera associativa A Testa Alta A.P.S. (possibilità di iscrizione direttamente all’arrivo in galleria).

Palazzuolo Strada Aperta è un progetto promosso da A Testa Alta A.P.S., vincitore del bando Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze, con la curatela artistica di Street Levels Gallery.

Fonte: Ufficio Stampa

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