Il PD di Empoli aderisce alla Marcia per la Pace del 4 settembre

La quarta edizione della Marcia per la pace di Empoli, organizzata dal Circolo Arci e Casa del Popolo Monterappoli, si terrà venerdì 4 settembre con partenza da Piazza della Vittoria intorno alle 19.00.

Anche il Partito democratico di Empoli aderisce e partecipa alla manifestazione: "Esserci significa prendere una posizione chiara e soprattutto ribadire anche sul nostro territorio che pace e solidarietà non possono restare principi di facciata, ma devono guidare le scelte della politica e delle istituzioni" - afferma Gianni Bagnoli, segretario del partito empolese.

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e ogni giorno tocchiamo con mano le conseguenze delle guerre scellerate di Putin, Trump e Netanyahu: da quelle atroci, in termini di vite umane, nei territori colpiti, a quelle economiche e politiche, che ricadono direttamente sulle nostre comunità.

Di fronte a uno scenario geopolitico così preoccupante, manifestazioni come quella di venerdì 4 settembre ad Empoli tengono vivi valori democratici che troppo spesso sono messi a rischio. Un ringraziamento sentito agli organizzatori, che da quattro anni promuovono questo appuntamento a cui anche quest'anno partecipiamo portando la nostra posizione europeista, fermamente convinti che la strada dell'integrazione europea, che metta al primo posto la diplomazia, nonostante le difficoltà che sta attraversando, resti l'unica in grado di tracciare una vera prospettiva di pace».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa