Pisa, ruba una bicicletta in piazza della Stazione: arrestato

Nella serata dello scorso 30 agosto, i carabinieri della Stazione di Pisa, impiegati in uno specifico servizio di ordine e sicurezza pubblica presso piazza della Stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 33 anni per furto aggravato e denunciato a piede libero una donna di 40 anni per porto di oggetti atti a offendere.

L'intervento è scattato a seguito della richiesta di aiuto di un cittadino a cui era stata appena asportata la bicicletta dalla rastrelliera della piazza. Le immediate ricerche condotte nella zona hanno consentito ai carabinieri di rintracciare il malfattore nelle vicinanze, ancora in possesso del velocipede poco prima rubato previa manomissione e forzatura del sistema antifurto. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno proceduto al controllo della donna che si trovava in compagnia dell'arrestato, trovandola in possesso di un paio di tronchesi. L'arnese da scasso è stato sottoposto a sequestro giudiziario per il successivo deposito presso l'ufficio corpi di reato, mentre la donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa.

L'arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la locale camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno successivo, in cui è stato convalidato l'arresto e disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.

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