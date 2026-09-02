Giochi da tavolo, Arcade e cosplay: il fantasy arriva alla Coop.Fi di Ponte a Greve

La Coop.Fi a Ponte a Greve il 4 e 5 settembre si trasforma in un portale della creatività e del fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, con il programma di incontri e attività “Fantasy, Design, Academy”.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze, dal 2024 proseguono gli eventi nei centri Coop.Fi.

Venerdì 4 e sabato 5 settembre, alla Coop.FI di Ponte a Greve con ingresso gratuito, protagonisti saranno i giochi di tavolo e i classici Arcade. Si potranno provare tanti giochi gratuitamente e divertirsi in famiglia e con gli amici. A disposizione tavoli a cui ci si può sedere liberamente per provare giochi da tavolo, di ruolo (es. Dungeons & Dragons) e di carte collezionabili con trading card game (come One Piece e Dragon Ball), e si può anche scegliere di cimentarsi in giochi che non si conoscono con l’aiuto dei ludo-educatori di Lucca Comics & Games pronti a spiegare le regole dei giochi ed essere guidati nel gioco, per ore di gioco, socializzazione e divertimento.

Sarà anche allestito un angolo “sala giochi” in stile anni 90', con i videogiochi più iconici dell'epoca come Pac-Man, Super Mario Bros, Street Fighter e tanti titoli da Game Boy o Nintendo. Giocare sia ai giochi da tavolo che ai cabinati sarà gratuito. Presenti anche i cosplay dei maggiori eroi e personaggi adorati con i quali sarà possibile fare foto e divertirsi oltre a disegnare il proprio manga, con i docenti delle Lucca manga school e tanto gioco libero con i mattoncini.

Gli eventi si susseguiranno nei centri commerciali Unicoop Firenze fino a dicembre, in un vero tour di attività dalle 10-120, nei fine settimana: i prossimi appuntamenti saranno a Lastra a Signa (18 e 19 settembre); a Sesto Fiorentino dal 24 al 27 settembre. Il programma completo è sull'informatore dei soci Unicoop Firenze, ma anche sui canali social di Lucca Comics & Games.

Fonte: Ufficio Stampa