Premio Maltinti, San Miniato premia chi fa crescere i giovani attraverso la pallavolo

Ci sono persone il cui impegno continua a produrre frutti anche quando non ci sono più. Mario Maltinti è stato una di queste: per oltre cinquant’anni ha rappresentato l’anima della Folgore Pallavolo San Miniato, accompagnando la crescita di tanti giovani e diventando un punto di riferimento per l’intero movimento pallavolistico.

Per ricordarlo, la famiglia Maltinti, insieme a Roberto Ghiretti, ha promosso la nascita del Premio Mario Maltinti. La cerimonia del 2026 si svolgerà sabato 5 settembre, alle ore 11.00, presso il Comune di San Miniato.

Il Premio nasce con un obiettivo preciso: riconoscere il lavoro degli allenatori e dei dirigenti che si distinguono nello sviluppo del volley giovanile e nella trasmissione di quei valori umani che Mario Maltinti ha sempre posto alla base della propria attività sportiva.

Nel corso della cerimonia saranno premiati Alessandro Giovannetti, per la categoria allenatore di settore giovanile nazionale; Fabrizio Rolando e Sonia Feltri, per il settore giovanile toscano; Paolo Noli, come dirigente di settore giovanile nazionale; e Loredana Letizio, come dirigente di settore giovanile toscano.

Saranno inoltre conferiti il Premio “Pro Merito Mario Maltinti” a Luca Pieragnoli e il Premio Speciale “Franco Polidori” a Giampaolo Marchini.

Attraverso questi riconoscimenti, il ricordo di Mario Maltinti si trasforma in qualcosa di concreto e rivolto al futuro: un modo per valorizzare chi dedica il proprio tempo ai giovani, aiutandoli a crescere non soltanto come atleti, ma anche come persone.

Mario Maltinti ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva di San Miniato. Tra le sue iniziative più significative si ricorda il Trofeo Stacchini, nato dal suo entusiasmo e capace, tra gli anni Ottanta e Novanta, di coinvolgere alcune delle più importanti squadre italiane, diventando poi un’importante competizione giovanile.

Il Premio Mario Maltinti 2026 è patrocinato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dal Comitato regionale FIPAV Toscana, dal CONI Toscana e dal Comune di San Miniato. L’organizzazione può inoltre contare sulla preziosa collaborazione della Folgore Pallavolo San Miniato, società alla quale Mario ha dedicato oltre mezzo secolo di passione e impegno.

San Miniato ricorderà così un dirigente appassionato e un uomo che ha saputo fare dello sport uno strumento di educazione, aggregazione e crescita.

La cerimonia è aperta al pubblico. L’ingresso è libero.

Fonte: Ufficio Stampa