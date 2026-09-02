Presentato il 49esimo Palio dei Rioni di Pescia

È stato presentato questa mattina presso Palazzo Strozzi Sacrati il 49° Palio della Città di Pescia, una delle manifestazioni più identitarie e sentite del territorio, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, dell'assessore all'associazionismo del Comune di Pescia Matteo Leggio, del presidente della Lega dei Rioni di Pescia Federico Bini e delle realtà associative che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di una delle manifestazioni più identitarie della città. L’evento che ogni anno richiama cittadini, famiglie e visitatori, si conferma come un appuntamento capace di unire tradizione, partecipazione e senso di appartenenza, valorizzando la storia della città e la sua comunità. L’ appuntamento è per il pomeriggio di domenica 6 settembre, con la tradizionale disputa alle ore 17 in piazza Mazzini. Al termine del Palio il rione vincitore si aggiudicherà il cencio 2026, simbolo di prestigio e orgoglio cittadino.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, un patrimonio culturale importantissimo fatto di volti, costumi e tradizioni, che continua a rinnovarsi grazie all’impegno dei rioni e alla partecipazione dei pesciatini.

"ll Palio di Pescia è una tradizione che parla alla Toscana intera – ha detto il presidente Giani - Manifestazioni come questa custodiscono la storia dei territori e rafforzano il senso di comunità, il Palio è l’esempio di come le comunità sappiano prendersi cura delle proprie radici, contribuendo a mantenere vivo un patrimonio identitario che è parte fondamentale della nostra regione" .

Secondo il sottosegretario Dika: "Il Palio dei Rioni è un evento che parla alle generazioni, unisce memoria e futuro e promuove la bellezza della città di Pescia e di tutta la Valdinievole. E’ un evento che non si esaurisce in pochi giorni, ma che dura tutto l’anno con il lavoro straordinario dei rioni. Ringrazio tutti coloro che lo vivono con attaccamento generosità e passione. Questa edizione 2026 sarà il preludio anche per organizzare al meglio l’edizione del cinquantennale, nella quale riponiamo grandi aspettative".

Diversi i momenti che animeranno la giornata del 6 settembre, dallo spettacolare corteggio storico con circa seicento figuranti, in abiti del XIV e XV secolo che sfileranno per le vie di Pescia, alla gara di tiro con l’arco a difficoltà crescente, fino alla proclamazione del vincitore con la consegna del Palio. Il presidente Bini dichiara: "E' un orgolgio poter presentare e rappresentare tale evento, che con molte difficoltà organizzative ed economiche, viene portato avanti da tutto il nostro team che si adopera tutto l'anno per la buona riuscita della manifestazione. Siamo prossimi ad un grande traguardo ovvero il cinquantennale dell'era moderna della manifestazione, che vanta però secoli di storia. Vi aspettiamo numerosi domenica 6 Settembre a Pescia. Viva il Palio e viva i Rioni".

Fonte: Regione Toscana