"Puliamo il mondo" apre alle aziende del territorio

Continua l'impegno del Comune di Empoli con Puliamo il mondo, l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale dal 1993 ad oggi. In Italia, il ruolo di comitato organizzatore a livello nazionale è svolto da Legambiente che sui vari territori collabora con una molteplicità di associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, per la raccolta di rifiuti abbandonati.

Dal 2024 Puliamo il mondo a Empoli, in collaborazione con Legambiente, coinvolge anche il mondo delle aziende del territorio, a fianco del percorso continuo con le scuole del territorio e con i cittadini.

Negli scorsi anni alcune imprese presenti sul territorio hanno dato la loro disponibilità insieme ai loro dipendenti sul campo per ripulire alcune aree più colpite dal deleterio fenomeno dell'abbandono di rifiuti, grandi e piccoli.

L'intenzione dell'amministrazione comunale è quello di rinnovare questa buona pratica, con tutte le aziende interessate, Queste le nuove modalità di seguito indicate:

- I responsabili e i dirigenti delle aziende interessate possono scrivere all'indirizzo mail ut.ambiente@comune.empoli.fi.it indicando i riferimenti e i recapiti

- Il Servizio Ambiente del Comune si metterà in contatto per assegnare area da ripulire e fissare una data (dal 18 settembre 2026 in poi)

- Plures Alia fornirà gratuitamente i sacchi e i guanti per la raccolta dei rifiuti, che verranno depositati in punti specifici concordati per la successiva rimozione

"Puliamo il mondo, con il grande impegno di Legambiente che ringrazio, mette all'opera la sensibilità ambientale delle persone, puntiamo a educare fin da piccoli le cittadine e i cittadini del domani. Ma è possibile anche per gli adulti contribuire alla pulizia della nostra città, in questa giornata straordinaria, proprio durante un giorno di lavoro. È una sorta di educazione ambientale applicata al quotidiano, per riscoprire quanto fa bene fare del bene all'ambiente. Auspichiamo nel massimo sostegno a questa iniziativa", ha commentato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

Notizie correlate