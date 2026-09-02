Rinnovata la collaborazione tra Aou Senese e Unisi per la Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenza ed urgenza

Dopo la fase sperimentale attivata nello scorso anno accademico, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Università di Siena rinnovano la collaborazione per la Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenza ed urgenza. Il direttore generale Antonio Barretta e il rettore Roberto Di Pietra hanno firmato l’accordo di collaborazione che prevede l’azzeramento della tassa universitaria d’iscrizione e un assegno aggiuntivo di 500 euro al mese come incentivo per scegliere la sede di Siena, riservato ai primi dieci medici assegnati, sulla base della graduatoria nazionale, alla Scuola di specializzazione in emergenza ed urgenza dell’Università di Siena, per l’anno di attività 2026/2027.

"Abbiamo deciso di proseguire con la collaborazione avviata lo scorso anno – spiega il rettore di Università di Siena, Roberto Di Pietra – per continuare a valorizzare la Scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza ed urgenza. L’accordo prevede per tutti gli anni di durata della Scuola, di azzerare la tassa di iscrizione da parte dell’Università di Siena, pari a circa 2.500 euro annui, e di offrire da parte dell’Aou Senese, un assegno mensile aggiuntivo di 500 euro come incentivo. Entrambi i bonus sono validi per tutti gli anni di durata della scuola».

«Il nostro incentivo – aggiunge il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta – si aggiunge e rafforza in modo considerevole quello già previsto dalla normativa nazionale che prevende un contributo per le scuole con minori iscritti. Questa iniziativa può rappresentare un incentivo importante per indirizzare la scelta verso la nostra città, il nostro ateneo e il nostro ospedale".

Fonte: Comunicato congiunto AOU Senese e Unisi

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