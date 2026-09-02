Rissa in centro a Viareggio, quattro persone sono indagate

Una rissa tra una decina di persone è scoppiata in centro a Viareggio lo scorso 9 luglio. Quattro persone di origini straniere, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati individuati dalla polizia e indagati.

In quel caso un 27enne rimase ferito ad un polmone con un fendente sferrato con un cacciavite. Ai quattro, di 36, 24 e due di 33 anni di età, vengono contestati, a vario titolo, i reati di rissa aggravata, lesioni personali gravissime e minacce.

Dopo la segnalazione della zuffa, i partecipanti si dileguarono all'arrivo degli equipaggi. Poco dopo, a seguito di una segnalazione del personale sanitario, gli agenti rintracciarono la vittima principale dell'aggressione che presentava evidenti e gravi ferite, tanto da essere poi ricoverato in prognosi riservata.

Per identificare gli altri gli investigatori, anche con l'apporto della polizia scientifica, hanno incrociato i filmati di sorveglianza con i varchi del sistema automatico di lettura targhe della rete cittadina.