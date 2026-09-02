San Giuliano Terme, grande successo per il concerto di Fiorella Mannoia

Grande successo di pubblico, ieri sera, al parco della pace di Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme (PI), per il concerto di Fiorella Mannoia, il primo degli eventi con il quale il Consiglio regionale della Toscana celebra la ricorrenza dell'80° anniversario del voto alle donne. Uno spettacolo coinvolgente e intenso, che è stato introdotto dai saluti di benvenuto della presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, e del sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il il membro dell'Ufficio di presidenza Massimiliano Ghimenti e l'assessora regionale Alessandra Nardini.

Allo spettacolo di ieri sera seguirà, il prossimo 24 settembre, al Pala Mandela di Firenze, la serata "Senza rossetto" di cui sarà conduttrice Serena Rossi. Con lei, sul palco, molte altre artiste, tra cui Francesca Michielin, Drusilla Foer e Concita De Gregorio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana