San Miniato, Franco Maltinti entra in consiglio comunale

Sarà Franco Maltinti, 64 anni, a entrare nel consiglio comunale di San Miniato dopo le dimissioni di Vincenzo Mastroianni.

Pensionato da pochi mesi, Maltinti continua a lavorare come responsabile amministrativo e finanziario in un’azienda del settore conciario a San Donato. Alla sua esperienza professionale si affianca un lungo percorso di impegno politico e associativo.

La sua passione per la politica nasce quando ha appena 14 anni, con l’iscrizione alla Fgci. Da allora ha seguito e partecipato alla vita politica della sinistra, attraversando le diverse esperienze del Partito comunista, del Pds e dei Ds, fino alla nascita del Partito Democratico, al quale è iscritto fin dalla sua fondazione nel 2006. Dal 2024 è inoltre responsabile della Consulta territoriale 3, che comprende le frazioni di La Scala, Ponte a Elsa, Isola e Roffia, incarico che lascerà con l’ingresso in consiglio comunale, in quanto non compatibile con il nuovo ruolo.

Forte anche il suo legame con il mondo dell’associazionismo e dello sport. Maltinti è consigliere della Casa del Popolo di La Scala e segue da vicino la squadra di calcio Scalese, di cui è stato presidente per otto anni.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato