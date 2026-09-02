Scontro auto-moto a Montespertoli: grave un giovane

Cronaca Montespertoli
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Il motociclista, intubato sul posto, è stato trasferito con Pegaso al Careggi

Grave incidente nella serata di oggi, 2 settembre, a Montespertoli, in via Volterrana Sud, dove un giovane tra i 20 e i 30 anni si è scontrato con un'auto mentre era alla guida della propria moto. La chiamata al 118 è scattata intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto appreso, il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre il giovane avrebbe riportato una grave ferita al collo. Il motociclista è stato intubato sul posto e trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Careggi di Firenze.

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