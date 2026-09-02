Scuola di Ponte a Elsa, cantiere verso la conclusione

Prosegue il percorso verso la conclusione dei lavori della nuova scuola primaria “C. Collodi” di Ponte a Elsa. Il 31 agosto è stata certificata l’ultima azione prevista dal cantiere. Nella stessa giornata sono stati assegnati ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di lieve entità e di opere complementari, come previsto dal Codice degli appalti. Il nuovo termine per la conclusione complessiva delle lavorazioni è quindi fissato al 31 ottobre 2026.

La prosecuzione delle lavorazioni non incide sul finanziamento Pnrr dell’intervento, che viene quindi confermato. Intanto si procede con il completamento delle finiture interne ed esterne e con la predisposizione degli arredi.

La conclusione delle lavorazioni entro ottobre non modifica la data già stabilita per l’ingresso nella nuova scuola, che resta confermato per il 7 gennaio 2027, al rientro dalle vacanze natalizie. I mesi che separano la conclusione dei lavori dall’apertura saranno utilizzati per completare gli allestimenti e tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività della struttura.

“Abbiamo scelto fin dall’inizio di accompagnare la realizzazione della nuova scuola con la massima attenzione, senza forzare i tempi a scapito della qualità e della sicurezza – sottolinea il sindaco Simone Giglioli –. Oggi possiamo guardare alla fase conclusiva con la certezza di avere salvaguardato l’investimento e le risorse Pnrr. L’obiettivo è arrivare al 7 gennaio con una scuola pronta in ogni suo aspetto, capace di offrire alla comunità scolastica spazi nuovi, funzionali e adeguati”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa