Denti mancanti e difficoltà nella masticazione: a settembre il Mese dell'Implantologia

Cambiare ciò che si mangia, evitare gli alimenti più consistenti, masticare soltanto da un lato o sentirsi a disagio a tavola: la mancanza di uno o più denti può entrare nella vita quotidiana in modo graduale, fino a essere considerata quasi normale. Ma non è soltanto una questione estetica.

Il problema ha dimensioni rilevanti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le patologie orali riguardano quasi 3,7 miliardi di persone. La perdita completa dei denti interessa quasi il 7% delle persone dai 20 anni in su e circa il 23% degli over 60. L'OMS sottolinea inoltre che perdere i denti può avere conseguenze funzionali, psicologiche e sociali.

Perché non è soltanto una questione estetica

I denti partecipano alla masticazione e contribuiscono all'equilibrio dell'intera bocca. Quando ne mancano uno o più, può diventare più difficile triturare alcuni alimenti; molte persone iniziano così a scegliere cibi più morbidi oppure a utilizzare prevalentemente un solo lato della bocca.

Anche una protesi mobile instabile può creare movimenti, fastidio e insicurezza mentre si mangia o si parla. Sono difficoltà che non devono essere sottovalutate, soprattutto quando condizionano l'alimentazione, le relazioni o la serenità della persona.

Non tutti i casi, però, sono uguali. Il numero dei denti mancanti, lo stato di quelli presenti, la salute delle gengive e le condizioni generali possono cambiare completamente il percorso. Per un primo orientamento è possibile approfondire cosa fare quando mancano uno o più denti.

Il primo passo non è l'impianto, ma la diagnosi

L'implantologia e la chirurgia dentale possono offrire differenti possibilità per sostituire uno o più denti mancanti, ma non esiste una soluzione adatta a tutti. Prima di parlare di impianti è necessario comprendere la situazione clinica e gli obiettivi della persona.

La valutazione parte dall'ascolto e dall'esame di denti, gengive e tessuti di sostegno. Devono essere considerati anche la salute generale, le eventuali terapie farmacologiche, la quantità e la qualità dell'osso e le caratteristiche anatomiche individuali.

Quando clinicamente indicato, gli approfondimenti possono essere supportati dalla TC Cone Beam, utile per studiare in tre dimensioni volumi ossei e strutture anatomiche, e dallo scanner intraorale 3D. Quest'ultimo permette di rilevare impronte digitali con un approccio non invasivo, senza i tradizionali materiali da impronta che in alcune persone possono provocare sensazione di ingombro o soffocamento. Le tecnologie aiutano diagnosi e pianificazione, ma non sostituiscono la competenza del professionista.

Poco osso e carico immediato: perché ogni caso è diverso

Sentirsi dire di avere poco osso non permette, da solo, di stabilire se gli impianti siano possibili oppure no. Occorre valutare con attenzione anatomia, volumi disponibili, stato dei tessuti e possibili alternative, senza conclusioni automatiche.

Lo stesso vale per il carico immediato. In casi selezionati questa tecnica può consentire di inserire gli impianti e applicare denti fissi nella stessa giornata dell'intervento. Non è però indicata per tutti: la scelta dipende dalle condizioni cliniche, dalla pianificazione e dalla stabilità raggiunta dagli impianti.

Il Mese dell'Implantologia: la risposta ad un bisogno importante

È partendo da questo bisogno concreto che lo Studio Dentistico Mascherini ha organizzato nelle sedi di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa il Mese dell'Implantologia: un'iniziativa eccezionale, limitata a settembre e pensata come un'opportunità per il paziente di ricevere ascolto, valutazione e informazioni sulle possibilità del proprio caso.

L'iniziativa si rivolge a chi presenta uno o più denti mancanti, utilizza una protesi mobile instabile, desidera approfondire una possibile riabilitazione completa o vuole ricevere un secondo parere. Il principio è non partire da una soluzione prestabilita, ma dalla persona e dalle sue condizioni.

Una volta completato il quadro, vengono illustrate in modo comprensibile le possibilità, le alternative, le fasi, i tempi e i costi attraverso un preventivo trasparente. La valutazione non comporta alcun obbligo di iniziare il trattamento.

Come richiedere informazioni

Il Mese dell'Implantologia si svolgerà durante settembre. Per conoscere l'iniziativa e richiedere di essere ricontattati è possibile visitare la pagina dedicata al Mese dell'Implantologia oppure chiamare direttamente lo Studio al numero 0571 913418.

La compilazione del modulo non conferma automaticamente l'appuntamento. La segreteria contatterà la persona per fornire le informazioni necessarie e concordare giorno, orario e sede.

Le valutazioni implantologiche sono seguite dal dottor Cosimo Mascherini, odontoiatra, direttore sanitario dello Studio Dentistico Mascherini e specialista in Chirurgia Odontostomatologica. Da oltre vent'anni si occupa di chirurgia orale, implantologia e riabilitazioni complesse, coordinando un team con competenze differenti.

STUDIO DENTISTICO MASCHERINI

Montelupo Fiorentino: Via Vito D'Ancona 1 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Lastra a Signa: Via Vecchia Pisana 254/D - 50055 Lastra a Signa (FI)

Telefono: 0571 913418

Direttore sanitario: Dott. Cosimo Mascherini - Albo Odontoiatri di Firenze n. 1482

Indicazioni, modalità, tempi e risultati dei trattamenti possono variare in base alla situazione clinica individuale e devono essere definiti dal professionista dopo un'adeguata valutazione.

Fonte dei dati epidemiologici: Organizzazione Mondiale della Sanità, Oral health, 17 marzo 2025.

Contenuto informativo a cura dello Studio Dentistico Mascherini.