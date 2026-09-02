Si finge un carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un'anziana: 18enne arrestato ad Arezzo

Il giovane è stato bloccato dalla Squadra Mobile dopo aver tentato di allontanarsi con circa 400 grammi di monili in oro. La vittima era stata contattata al telefono da un complice
Un 18enne straniero è stato arrestato ad Arezzo dopo essere stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dall'abitazione di un'anziana alla quale avrebbe sottratto gioielli fingendosi un carabiniere. L'intervento della polizia è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Polizia, che si è appostata nei pressi della casa della donna, nella zona di Palazzo del Pero. Soltanto qualche giorno fa, un'altra persona era stata arrestata a Arezzo dopo aver tentato la truffa del 'Finto Carabiniere'.
Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe raggiunto l'abitazione dopo che un complice, al telefono, aveva convinto la vittima che denaro e preziosi presenti in casa potessero essere collegati alla refurtiva di una rapina. L'anziana si sarebbe inizialmente rifiutata di consegnare i gioielli, ma il 18enne, dopo aver ricevuto indicazioni dal complice, l'avrebbe minacciata riuscendo così a farsi consegnare i preziosi.
Con il bottino, circa 400 grammi di monili in oro, il giovane avrebbe quindi cercato di lasciare la zona, ma è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile. Durante l'arresto ci sarebbe stata anche una breve colluttazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.
Il 18enne è stato arrestato per rapina impropria e truffa aggravata, contestata anche in relazione all'età della vittima, ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.
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