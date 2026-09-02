Si finge un carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un'anziana: 18enne arrestato ad Arezzo

Un 18enne straniero è stato arrestato ad Arezzo dopo essere stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dall'abitazione di un'anziana alla quale avrebbe sottratto gioielli fingendosi un carabiniere. L'intervento della polizia è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Polizia, che si è appostata nei pressi della casa della donna, nella zona di Palazzo del Pero. Soltanto qualche giorno fa, un'altra persona era stata arrestata a Arezzo dopo aver tentato la truffa del 'Finto Carabiniere'.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe raggiunto l'abitazione dopo che un complice, al telefono, aveva convinto la vittima che denaro e preziosi presenti in casa potessero essere collegati alla refurtiva di una rapina. L'anziana si sarebbe inizialmente rifiutata di consegnare i gioielli, ma il 18enne, dopo aver ricevuto indicazioni dal complice, l'avrebbe minacciata riuscendo così a farsi consegnare i preziosi.

Con il bottino, circa 400 grammi di monili in oro, il giovane avrebbe quindi cercato di lasciare la zona, ma è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile. Durante l'arresto ci sarebbe stata anche una breve colluttazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Il 18enne è stato arrestato per rapina impropria e truffa aggravata, contestata anche in relazione all'età della vittima, ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.