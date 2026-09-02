Sorpreso mentre spaccia in strada a Firenze, arrestato

Sorpreso nel cedere degli involucri, contenenti cocaina, ad un soggetto in cambio di soldi, un uomo è stato arrestato a Firenze per illecita cessione e detenzione di sostanza stupefacente. L'intervento risale alla mattina di lunedì 31 agosto, da parte della polizia di Stato e polizia municipale nell'ambito di congiunti servizi di controllo del territorio per il contrasto e la repressione di fenomeni di spaccio.

A seguito della segnalazione effettuata tramite l’app Youpol, l’applicazione della polizia di Stato che permette agli utenti di interagire con gli operatori di polizia, personale del Commissariato di Rifredi insieme a personale della municipale hanno seguito l'uomo, 47 anni cittadino marocchino, notando la cessione degli involucri ad un altro soggetto in via dell’Osteria del Guanto. Immediatamente fermati, gli operatori hanno rinvenuto nella disponibilità del 47enne un pezzo di carta contenente 3 involucri di cocaina per un peso di 2,05 grammi, la somma di 40 euro e un cellulare con doppia sim.

Estesi i controlli al proprio motociclo, sono stati ritrovati all’interno del bauletto portaoggetti 33 involucri di cocaina di 21 grammi circa, 1365 euro, 14 grammi circa di hashish, 2 involucri di sostanza stupefacente dal colore bianco e giallo di 0.7 grammi circa, due bilancini di precisione e vario materiale di confezionamento. Il 47enne, già noto, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo all’esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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