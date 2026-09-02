Spaccio nel centro di Firenze, arrestato 47enne dopo una segnalazione su YouPol

Una segnalazione arrivata attraverso l'app YouPol ha portato la polizia di Stato e la polizia municipale a individuare e arrestare un uomo di 47 anni, sorpreso nel centro storico di Firenze mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cedeva sostanze stupefacenti in cambio di denaro. Nel corso dei controlli, la polizia ha sequestrato complessivamente oltre 23 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish, denaro contante per circa 1.400 euro, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Dopo la convalida dell’arresto, il tribunale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'operazione è scattata lo scorso 31 agosto in via dell'Osteria del Guanto, a seguito di una segnalazione arrivata attraverso YouPol, l'applicazione della polizia che consente ai cittadini di comunicare direttamente con le forze dell'ordine e segnalare situazioni sospette.

Gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale hanno individuato il 47enne, cittadino marocchino, mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe ceduto alcuni involucri in cambio di denaro a un’altra persona. I due sono stati fermati e sottoposti a controllo.

Durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 2,05 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri, oltre a 40 euro in contanti e a un telefono cellulare con doppia sim.

Gli accertamenti sono stati poi estesi allo scooter utilizzato dal 47enne. All'interno del bauletto sono stati rinvenuti altri 21 grammi di cocaina e 14 grammi di hashish, oltre a un'ulteriore sostanza stupefacente ancora da identificare. Nel mezzo erano inoltre presenti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.365 euro in contanti.

Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato. Dopo la convalida, il tribunale ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

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