Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Lucca

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella notte, alle 2.40, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna in provincia di Lucca.

È stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con epicentro a 7 km a nord est di Coreglia Antelminelli ad una profondità di 9 km, e a 10 km da Fiumalbo (Modena).

Poco dopo, alle 3.16, è stata rilevata una seconda scossa più lieve, di magnitudo 1.4, a 6 km da Coreglia Antelminelli, con una profondità di 7 km. La scorsa settimana, il 28 agosto, sempre nel comune montano si erano verificate altre due scosse di magnitudo 3.2 e 2.6, senza registrare danni a cose o persone.

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