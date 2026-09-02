Tirrenia, cena di gala in bianco per il nuovo ospedale Stella Maris

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Il 4 settembre al Mary's Club "Una stella sul mare" a sostegno del nuovo ospedale dei bambini a Cisanello, ancora posti disponibili

Una cena di gala, all’insegna della solidarietà, nella suggestiva cornice di un tramonto sul mare. È quella che andrà in scena a Tirrenia, venerdì 4 settembre, presso il Mary's club del Bagno Mary (viale del Tirreno 22), a sostegno della costruzione del nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi dell’IRCCS Fondazione Stella Maris. Tutti vestiti di bianco, per aggiungere un tocco di eleganza al sostegno di un grande progetto .
L’evento, dal titolo "Una stella sul mare" prevede, a partire dalle 19.30, una cena a buffet seguita da un dj set curato dal gruppo "I love music".

Sarà presente la direzione dell’IRCCS, la presidenza della Fondazione IRCCS Stella Maris insieme all’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini e alle molte realtà che hanno scelto di sostenere questo importante progetto.

Come prenotare. Ci sono ancora posti disponibili, che è possibile prenotare contattando il 347.9911867. Il costo è di 50 euro a persona per gli adulti, 25 euro per i bambini.
L’evento è organizzato dal Mary’s Club in collaborazione con l’Associazione Amici della Stella Maris ODV.

L’ospedale nuovo. All’orizzonte, il sostegno alla costruzione del nuovo ospedale che sta sorgendo a Cisanello: con i suoi 12mila metri quadri di superficie edificata – che ospiteranno 44 camere per la degenza, 44 ambulatori e oltre 1000 metri quadrati di laboratori, oltre a 50 sale per l’osservazione terapeutica e a spazi per il gioco e per l’apprendimento – il nuovo complesso ospedaliero dell’IRCCS Fondazione Stella Maris garantirà sempre più le migliori cure ai piccoli pazienti che hanno bisogno di diagnosi, assistenza, trattamento e riabilitazione per patologie neuropsichiatriche.

Fonte: Ufficio stampa

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