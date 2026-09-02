Come sarà composto il vivaio dell'Use Rosa Scotti 2026-27

Il vivaio dell’Use Rosa Scotti si prepara ad un’altra stagione importante. Sotto la guida di coach Alessio Cioni, responsabile tecnico, tutte le annate saranno coperte dando così la possibilità di giocare alle ragazze che vestono la casacca targata Scotti. Per quel che riguarda gli staff tecnici, solo conferme rispetto alla scorsa stagione con un paio di novità. Dopo aver giocato ed allenato nella squadra maschile, Marco Freschi passa ora al femminile per prendere la guida del gruppo a ridosso della prima squadra, l’Under 19. Assieme a lui ci sarà il padre Luca, ‘bandiera’ biancorossa, nel ruolo di assistente (allenerà anche nel vivaio maschile). Un’altra novità è il ritorno nel giovanile di Jacopo Giusti che sarà nell’Under 14 assieme a Mario Ferradini. Per il resto conferme per Gloria Calugi, Marco Raimondo, Giacomo Bagni e Fiorenza Gargiani.
L’organigramma completo:
Under 19: Marco Freschi, Luca Freschi
Under 17: Gloria Calugi, Marco Raimondo
Under 15: Giacomo Bagni, Marco Raimondo
Under 14: Mario Ferradini, Jacopo Giusti
Under 13: Mario Ferradini, Gloria Calugi
Esordienti e Gazzelle: Giacomo Bagni, Fiorenza Gargiani
Fonte: Use Basket - Ufficio stampa
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