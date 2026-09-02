Come sarà composto il vivaio dell'Use Rosa Scotti 2026-27

Il vivaio dell’Use Rosa Scotti si prepara ad un’altra stagione importante. Sotto la guida di coach Alessio Cioni, responsabile tecnico, tutte le annate saranno coperte dando così la possibilità di giocare alle ragazze che vestono la casacca targata Scotti. Per quel che riguarda gli staff tecnici, solo conferme rispetto alla scorsa stagione con un paio di novità. Dopo aver giocato ed allenato nella squadra maschile, Marco Freschi passa ora al femminile per prendere la guida del gruppo a ridosso della prima squadra, l’Under 19. Assieme a lui ci sarà il padre Luca, ‘bandiera’ biancorossa, nel ruolo di assistente (allenerà anche nel vivaio maschile). Un’altra novità è il ritorno nel giovanile di Jacopo Giusti che sarà nell’Under 14 assieme a Mario Ferradini. Per il resto conferme per Gloria Calugi, Marco Raimondo, Giacomo Bagni e Fiorenza Gargiani.

L’organigramma completo:

Under 19: Marco Freschi, Luca Freschi

Under 17: Gloria Calugi, Marco Raimondo

Under 15: Giacomo Bagni, Marco Raimondo

Under 14: Mario Ferradini, Jacopo Giusti

Under 13: Mario Ferradini, Gloria Calugi

Esordienti e Gazzelle: Giacomo Bagni, Fiorenza Gargiani

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa