Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media: ultimi giorni per le iscrizioni

La Fondazione Montanelli Bassi ETS propone a studenti universitari e aspiranti giornalisti la quinta edizione della Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media, con 8 giornate di studio e confronto dedicate al giornalismo internazionale, alla geopolitica e alla comunicazione nell’era digitale e 2 giornate di laboratorio di scrittura.

La Scuola si svolgerà gratuitamente dal 3 al 25 ottobre, nei quattro fine settimana, presso la sede della Fondazione a Fucecchio (FI), con lezioni e incontri con giornalisti, docenti universitari ed esperti del settore e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre si terrà il laboratorio di scrittura.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio.

La Winter School è riservata a un massimo di 20 partecipanti, selezionati sulla base del curriculum e della motivazione. La partecipazione è completamente gratuita. La Fondazione offrirà inoltre supporto nella ricerca di un alloggio per chi ne avesse bisogno.

L'ultimo giorno utile per presentare la propria candidatura è lunedì 21 settembre.

La giornata inaugurale è in programma sabato 3 ottobre al Teatro Pacini di Fucecchio (FI), sarà aperta al pubblico e vedrà l'intervento di Marianna Aprile (giornalista e conduttrice televisiva, La7);la sessione conclusiva del 25 ottobre, anch’essa aperta al pubblico, ospiterà Francesca Schianchi (giornalista de La Stampa, La7) .

La sessione inaugurale e quella conclusiva sono aperte al pubblico previa prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti (per prenotazioni scrivere a info@fondazionemontanelli.it).

Locandina e programma iniziativa

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Fonte: Fondazione Montanelli Bassi - Ufficio stampa