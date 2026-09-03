Aggredita un'autista di AT su un bus a Pistoia

Un'aggressione si è verificata martedì 1° settembre, intorno alle ore 11, a bordo di un autobus della linea 8 a Pistoia, lungo la tratta tra la stazione ferroviaria di piazza Dante e piazza San Francesco. Vittima un'autista dell'azienda Autolinee Toscane, che viaggiava sul mezzo per raggiungere il capolinea e prendere servizio.

Secondo la ricostruzione riportata da La Nazione e Il Tirreno, la donna sarebbe stata dapprima insultata da un passeggero per imprecisati disservizi, per poi essere spinta a terra con una busta della spesa mentre scendeva dagli scalini del bus. L'operatrice è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo, da cui è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei presenti per ricostruire la dinamica dell'episodio e risalire al responsabile.

L'aggressione ha suscitato la ferma condanna delle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, che denunciano un'escalation di episodi di violenza contro il personale del trasporto pubblico e chiedono tutele immediate.

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