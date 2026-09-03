Al Pala Sammontana la grande presentazione della famiglia Use 26-27

La grande famiglia biancorossa si presenta ad appassionati e tifosi. E’ in programma martedì prossimo, 8 settembre, alle ore 21 al pala Sammontana la presentazione ufficiale delle squadre in vista della nuova stagione sportiva. Use Rosa Scotti per la serie A2, Use Computer Gross per la serie B interregionale e tutte le squadre del vivaio Biancorosso Sesa e Use Rosa Scotti sfileranno in palestra per prendere l’applauso del pubblico. Con loro tutti i componenti degli staff tecnici ed i dirigenti, una serata per iniziare idealmente tutti insieme la nuova annata.