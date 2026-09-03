Alessia Castellini presenta i suoi libri al Centro Culturale Cambio

Cultura Castelfiorentino
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Alessia Castellini, autrice siciliana tra le voci più promettenti della narrativa contemporanea, porta al Centro Culturale Cambio a Castelfiorentino due romanzi che intrecciano memoria, lavoro femminile e poesia del Sud. La sua scrittura, intensa e attenta alle storie marginali, ha già ottenuto riconoscimenti importanti: con Il sentiero delle formichelle ha vinto il Premio Territorio del Premio Nazionale eno‑letterario Vermentino 2024, conquistando critica e lettori.

La presentazione dei romanzi Il sentiero delle formichelle e La malarema si terrà venerdì 11 settembre alle ore 18, nella Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia del Centro Culturale Cambio: un’occasione unica per incontrare un’autrice che usa la parola come strumento di memoria e consapevolezza, riportando alla luce storie femminili che meritano di essere ascoltate.

 

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