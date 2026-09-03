Avis Castelfiorentino compie 80 anni, grande festa in città

Un “anniversario” del tutto speciale per l’AVIS Castelfiorentino che si prepara a celebrare i suoi 80 anni di vita con una grande festa. Lunedì 7 settembre spazio alla tradizione con la riscoperta della mitica “Rificolona”, che a partire dalle ore 18 (Piazza Gramsci) vedrà protagonisti i bambini nella realizzazione di questi suggestivi manufatti, con le loro fantasie e i loro colori. In serata (ore 21) ci sarà la sfilata di tutte le “rificolone”, con partenza alle 21.30 dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci, accompagnata dalle note musicali della Filarmonica “G. Verdi”.

Sabato 12 settembre prenderanno il via i festeggiamenti per l’80° anniversario, con un corteo che da Piazza Gramsci (partenza ore 17.30) arriverà fino alla Chiesa di Santa Maria della Marca (sempre accompagnato dalla Filarmonica “G. Verdi”) dove sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di venti donatori defunti. Alle 20.00, nel salone della Chiesa di Santa Maria della Marca, AperiAVIS per tutti i donatori (prenotazione obbligatoria) cui seguirà la premiazione. Nel dettaglio, saranno consegnate a 27 donatori le benemerenze in rame (almeno 8 donazioni), a 31 donatori quelle in Argento (almeno 16 donazioni) e a 32 donatori quelle in Argento dorato (almeno 25 donazioni).

Domenica 13 settembre è in programma presso la sede AVIS di Piazza Gramsci (ore 8.30) il ritrovo di tutte le consorelle, cui seguirà alle 9.30 la partenza del Corteo delle rispettive delegazioni AVIS, accompagnato dal gruppo storico di musicisti e sbandieratori “Caracosta”. Il corteo renderà omaggio alla prima sede dell’AVIS di Castelfiorentino, che nel 1946 fu aperta al piano terra del Palazzo Comunale (dove esisteva anche un carcere mandamentale) per poi proseguire in via Volontari del Sangue, dove sarà posizionata una corona di alloro alla targa in memoria di tutti i donatori. Alle 10.30, al Teatro del Popolo (piazza Gramsci), la cerimonia ufficiale per l’80° anniversario con interventi delle autorità.

Saranno presenti la Sindaca, Francesca Giannì, l’assessora al volontariato Federica Parisi, la presidente AVIS Castelfiorentino, Silvia Zannelli, la Presidente regionale AVIS, Claudia Firenze, la consigliera regionale Brenda Barnini, il dott. Paolo Amico (Direttore del coordinamento organizzativo della zona, AUSL Toscana centro), il dott. Franco Vocioni (direttore Dipartimento Immunoematologia e medicina trasfusionale, Ausl Toscana Centro), Simona Carli (direttrice centro regionale sangue) e altre autorità. A seguire la premiazione dei donatori con la consegna delle benemerenze Oro (60 donatori con almeno 50 donazioni), Oro con rubino (23 donatori con almeno 75 donazioni) e Oro con lo smeraldo (16 donatori con almeno 100 donazioni).

“Un anniversario speciale per l’AVIS e per tutta la popolazione di Castelfiorentino – sottolinea la Sindaca; Francesca Giannì – che si è sempre dimostrata sensibile a donare, sebbene il fabbisogno di sangue e in particolare di plasma sia costantemente cresciuto negli ultimi anni. E’ anche per questo che rinnoviamo l’appello alla cittadinanza, a partire da chi non lo avesse ancora fatto, a fare questa scelta, un gesto nobile che aiuta a supportare la cura di numerose patologie e molto spesso contribuisce a salvare la vita delle persone. Tra sabato e domenica saranno consegnate oltre 150 riconoscimenti da parte dell’AVIS ai nostri concittadini, cui va la nostra riconoscenza a nome di tutta la Comunità di Castelfiorentino”

Alle 13.00, dopo le premiazioni, è in programma il pranzo sociale aperto a tutti presso l’Istituto Superiore “F. Enriques” (prenotazione obbligatoria). Per info e prenotazioni: 0571.628032, 3475369928/ 333 6887761

L’80° anniversario dell’AVIS è organizzato in collaborazione con l’Ente Cambiano Spca, la Fondazione Teatro del Popolo, la Prociv Arci, la Rav e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino