Avviso di garanzia per Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano

«Nella mattinata di ieri mi è stato notificato un avviso di garanzia da parte della Procura di Prato - inizia così la dichiarazione del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, diffusa con una nota dal Comune, sull’atto giudiziario ricevuto dalla magistratura pratese -. L'avviso di garanzia è per omissione di atti d'ufficio nei confronti di un cittadino, per una questione, non pubblica, relativa ad una strada privata, né vicinale né di uso pubblico, su cui il Comune non ha alcuna competenza».

Continua la nota del sindaco Prestanti: «Ho deciso istantaneamente di rendere pubblica la notizia, con ritardo di 24 ore dovuto alla doverosa consultazione con il mio legale di fiducia. Come sindaco, e come Amministrazione, non abbiamo niente da nascondere, il mio operato è ispirato alla massima trasparenza e linearità. Da qui la decisione di dare la notizia per evitare congetture di ogni tipo, qualora il fatto fosse emerso in altro modo. Daremo tutti i chiarimenti necessari nelle sedi richieste, consapevole di aver agito con il massimo scrupolo a tutela dell'interesse pubblico. C'è solo l'amarezza di essere coinvolto in una vicenda che non appartiene alla sfera del bene comune della collettività».

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

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