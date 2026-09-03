Battiti a Empoli parla di sicurezza democratica con Franco Gabrielli

Come si risponde al bisogno di protezione delle comunità senza cedere a facili slogan? Come si governano le paure reali delle persone garantendo i principi della convivenza democratica e dello Stato di diritto?

Su queste domande cruciali per il presente e il futuro delle nostre città si aprirà la sessione autunnale di 'Battiti – Il respiro della responsabilità', la rassegna promossa dal Comune di Empoli. L'appuntamento è per venerdì 11 settembre 2026 alle ore 18 presso il Cenacolo degli Agostiniani (Via dei Neri, 15), con un ospite d'eccezione: Franco Gabrielli, già Capo della Polizia, Capo della Protezione Civile, Prefetto di Roma e Sottosegretario di Stato.

Al centro dell'incontro ci sarà il suo ultimo libro, 'Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica', scritto a quattro mani con il vicedirettore de La Repubblica Carlo Bonini ed edito da Feltrinelli. Una riflessione lucida e approfondita che affronta il tema della sicurezza non come terreno di scontro o propaganda, ma come pilastro dei diritti civili, della coesione sociale e della qualità della vita democratica.

L'incontro di venerdì 11 al Cenacolo degli Agostiniani è a ingresso libero fino a esaurimento posti.





"La sicurezza è un tema che tocca nel profondo la vita quotidiana di ciascuna persona – dichiara l'assessora alla Legalità e alla Sicurezza, Valentina Torrini –. Quando i cittadini esprimono insicurezza o timore per la vivibilità dei loro quartieri, la politica ha il dovere di ascoltare senza minimizzare né liquidare quelle paure. Al tempo stesso, la vera risposta non può essere la strumentalizzazione o la caccia al capro espiatorio, ma il governo serio, responsabile e democratico del territorio. Avere a Empoli una figura dello spessore di Franco Gabrielli significa offrire alla città gli strumenti per capire che la sicurezza si costruisce con la prevenzione, la giustizia sociale, la presenza delle istituzioni e la tutela dei diritti di tutte e tutti".

"Ripartiamo con una delle voci più autorevoli e rigorose delle nostre istituzioni repubblicane per rimettere al centro un concetto fondamentale: la sicurezza è un bene comune – sottolinea il direttore della rassegna "Battiti", Giacomo Di Girolamo –. Questo incontro apre un fine settimana straordinario per Empoli. Dopo il confronto con Gabrielli, sabato e domenica trasformeremo il Cinema La Perla in una redazione aperta con la Masterclass di giornalismo d'inchiesta: un passaggio di testimone ideale tra chi ha servito lo Stato ai massimi livelli e le nuove generazioni che vogliono imparare a cercare le fonti, svelare le mafie e difendere la verità dei fatti".

Masterclass intensiva e gratuita "Mafia e Giornalismo", organizzata al Cinema La Perla in collaborazione con la rivista nazionale under 30 Scomodo. UN FINE SETTIMANA DI FORMAZIONE: ULTIMI POSTI PER LA MASTERCLASS (12-13 SETTEMBRE) - L'evento di venerdì 11 settembre farà da preludio a un fine settimana interamente dedicato alla cittadinanza attiva e all'informazione con la, organizzata al Cinema La Perla in collaborazione con la rivista nazionale under 30 Scomodo. Il programma dei laboratori:

- Sabato 12 settembre (09:30 – 13:30): La mafia in Italia dalle origini a dopo Messina Denaro con Giacomo Di Girolamo; Lavorare con i dati, la trasparenza e l'Intelligenza Artificiale con Francesco Appari.

- Sabato 12 settembre (15:00 – 18:00): Fare inchieste: il giornalismo sotto copertura con Luigi Scarano.

- Domenica 13 settembre (10:00 – 13:00): La mafia e i rapporti con l'economia con Nino Amadore.

Il percorso è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti, con priorità per la fascia 16-35 anni).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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