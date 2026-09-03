Biblioteca San Miniato, riparte il circolo di lettura

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(foto gonews.it)

Riparte il Circolo di Lettura della Biblioteca comunale Mario Luzi di San Miniato, una realtà che dal 2005 accompagna la vita culturale della città, riunendo lettrici e lettori accomunati dalla passione per i libri e dal piacere di condividere idee, riflessioni e punti di vista.

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma lunedì 7 settembre 2026, alle 21.15, nei locali della Biblioteca, ai Loggiati di San Domenico. L’incontro sarà l’occasione per scegliere insieme i libri che accompagneranno il Circolo durante i mesi successivi, costruendo un percorso di lettura condiviso.

Il Circolo si riunisce con cadenza mensile, da ottobre a maggio. Nel corso degli anni, inoltre, l’attività del gruppo è uscita dagli spazi della biblioteca, dando vita ad appuntamenti ormai consolidati, come la tradizionale Maratona di Lettura estiva.

“Ventuno anni - sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini – di incontri, libri, discussioni e relazioni dimostrano che la lettura, quando viene condivisa, può diventare uno straordinario strumento di partecipazione e socialità. Un risultato possibile anche grazie al personale dell’Ufficio Cultura e delle nostre biblioteche, che con professionalità, disponibilità e passione supporta e coordina le attività del Circolo di Lettura”.

Il Circolo è aperto a tutti e tutte e non è necessario aver già partecipato agli incontri precedenti.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca “M. Luzi” al numero 0571 406711 oppure scrivere a biblioteca.sanminiato@comune.san-miniato.pi.it.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa


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