Cantieri sulle strade di Empoli: il punto della situazione

Vari cantieri stradali in corso questa settimana su Empoli, dal centro alle frazioni. A fare il punto è l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Simone Falorni, per questa ripartenza con sprint nel mese di settembre.

STRADE - Il cantiere più rilevante è quello della rotatoria all'incrocio tra via Carrucci e viale Petrarca-SS67 (qui tutti i dettagli), dove i lavori di smantellamento asfalto sono ufficialmente partiti questa settimana.

Dopo il rifacimento di alcuni tratti di via Cavour e via Livornese tra fine luglio e inizio agosto, negli scorsi giorni sono partiti in maniera importante i lavori di riasfaltatura di via Verdi, interessata anche dal progetto di piantumazione di nuovi alberi insieme a via da Vinci, via G. Fabiani e via Cecchi.

Sempre in centro, è stata riasfaltata via Mazzini e un tratto di piazza Matteotti, fino all'incrocio con via dei Navicelli.

Spostiamoci ad Avane: è in corso la scarificatura dell'asfalto nel tratto di via di Avane in accesso alla frazione, nei prossimi giorni il rifacimento del manto stradale interesserà via della Motta e un tratto di asfalto in disfacimento all'imbocco della frazione di Pagnana.

Andiamo a Ponte a Elsa: dopo il rifacimento di un lungo tratto di via Fratelli Cervi, saranno programmati interventi anche sui marciapiedi con messa a dimora di nuovi alberi.

LA DICHIARAZIONE - "La ripartenza dei lavori dopo il mese di agosto è decisamente rilevante - afferma l'assessore Simone Falorni -, desidero esprimere un grazie sincero al settore dei Lavori Pubblici e alle aziende impiegate in queste opere di rifacimento stradale che abbracciano varie arterie del centro e delle frazioni. L'elenco di interventi in programma sappiamo essere importante, continueremo con queste opere di messa in sicurezza stradale e ripristino del manto, a seguire ci saranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi dove necessario".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa