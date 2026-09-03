Bus Castelfiorentino-Dogana -Castelnuovo d'Elsa: dal 15 settembre il nuovo orario invernale

Trasporto Pubblico Locale, dal 15 settembre entra in vigore l’orario invernale del Bus per la tratta Castelfiorentino/Dogana/ Castelnuovo d’Elsa e sono previste alcune novità che vanno nella direzione di offrire un servizio sempre più ritagliato in base alle esigenze della cittadinanza.

Una di queste è la previsione di una nuova corsa con partenza dalla Stazione Ferroviaria nel primo pomeriggio (ore 15.05, dal lunedì al venerdì) in modo da agevolare gli studenti pendolari che utilizzando il treno (e provengono magari da Empoli o Siena) o, per le stesse ragioni, le persone che lavorano. Questa nuova corsa effettuerà fermate in via Duca d’Aosta (15.07), via Duca d’Aosta-scuole (15.07), via Sanminiatese (15.08), Chiesa di Dogana (15.09), Dogana (15.09), Dogana centro (15.10), bivio 8 marzo (15.11), Madonna della Tosse (15.13), Castelnuovo d’Elsa (15.18)

La seconda novità è rappresentata dall’orario posticipato, il sabato mattina (alle 8.40), della partenza del Bus che da Castelnuovo d’Elsa, sempre passando per Dogana, arriva a Castelfiorentino, mentre il ritorno è stato anticipato, con partenza da Castelfiorentino (via Duca d’Aosta) alle 12.05 (in precedenza era alle 13.05).

Altra novità riguarda l’acquisto dei biglietti. Dal 15 settembre, infatti, sarà possibile acquistare il biglietto per la singola corsa direttamente su bus, pagando in contanti. Non solo: per chi desidera fare l’abbonamento, questo non sarà più soltanto annuale, ma anche mensile o settimanale. Per gli studenti, infine è prevista la possibilità di fare un abbonamento ad hoc, con validità dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo.

"Il nuovo orario invernale – sottolinea l’Assessora alla Mobilità, Federica Parisi – prevede alcune modifiche che scaturiscono dall’ascolto diretto di chi utilizza quotidianamente il servizio del bus, a beneficio del capoluogo e delle frazioni di Dogana e Castelnuovo d’Elsa.. Ci auguriamo, pertanto, che esse possano rendere il trasporto pubblico locale più funzionale, accessibile e rispondente alle esigenze della comunità, incentivandone sempre di più l’utilizzo".

Il trasporto pubblico da Castelfiorentino a Castelnuovo d’Elsa è gestito da Tiemme Spa dal 15 giugno scorso.

Per ulteriori informazioni sugli orari, l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti:

https://www.tiemmespa.it/i- nostri-servizi/trasporto-nei- territori/linea- castelfiorentino-castelnuovo- delsa/

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate