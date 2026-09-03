L'annuncio del sindaco di Monte Argentario: "Ho un tumore"

Arturo Cerulli, 71 anni, è il sindaco di Monte Argentario, nel Grossetano. In diretta alla tv Life Box ha dichiarato di essere molto malato e di avere un tumore al polmone a uno stadio avanzato e con metastasi.

La conferma è arrivata nelle scorse settimane sebbene la diagnosi non sia completamente chiara. "Sto bene ma sono malato. Non ho paura di soffrire per le cure, spero di iniziare presto. Attendo che i medici decidano".

Cerulli è sindaco dal 2023, ma aveva già fatto due mandati tra il 2008 e il 2018: "Non voglio dimettermi. Spero di poter convivere con la malattia. Il mio unico timore è veder soffrire i miei cari".

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