Controlli sul litorale pisano, tre chiusure e diverse sanzioni

Oltre duemila persone identificate, più di 1.550 avventori monitorati e 11 locali ed esercizi pubblici sottoposti a controlli. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Questura di Pisa sul litorale nei mesi di giugno, luglio e agosto, nell’ambito dei dispositivi “Alto Impatto” predisposti per la stagione estiva.

I controlli hanno coinvolto la Polizia di Stato insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e agli enti specialistici, tra cui Asl e Ispettorato del Lavoro. L'attività ha riguardato non soltanto la prevenzione e il contrasto dei reati, ma anche il rispetto delle norme da parte dei pubblici esercizi, dalla sicurezza dei locali all'impatto acustico, fino alla regolarità dei rapporti di lavoro e agli aspetti fiscali.

Nel corso delle verifiche sono state controllate 11 attività, con accertamenti di carattere amministrativo, autorizzatorio, igienico-sanitario e legati alla sicurezza. Verificato anche il rispetto di tre provvedimenti di chiusura coattiva, disposti dal Questore ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sul fronte delle sanzioni, la Polizia Locale ha contestato tre violazioni relative all'impatto acustico, legate all'assenza o alla mancata allegazione del prescritto nulla osta comunale. Due, invece, le contestazioni per la mancata esposizione dei prezzi al pubblico.

Un'altra sanzione ha riguardato il rispetto degli orari di chiusura. In un locale sono stati trovati più di 30 avventori oltre l'orario consentito, in assenza del responsabile previsto dalle prescrizioni.

Non sono mancati i controlli sul fronte degli stupefacenti. All'esterno di un locale di pubblico spettacolo è stato sequestrato mezzo grammo di hashish e contestata una violazione ai sensi dell'articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza degli avventori. Nel complesso sono state monitorate oltre 1.550 persone all'interno dei locali, verificando il rispetto delle capienze autorizzate, l'accessibilità delle vie di esodo, le prescrizioni antincendio e la presenza del personale incaricato della sicurezza.

Sul fronte del lavoro, infine, le ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro non hanno rilevato lavoratori irregolari: tutti i lavoratori controllati sono risultati regolarmente impiegati.