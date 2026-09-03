Cortona, nelle sedi comunali si entra a volto scoperto. La Giunta delibera la nuova direttiva

"Chiunque acceda o permanga all’interno degli immobili destinati a uffici pubblici di proprietà del Comune di Cortona deve mantenere il volto riconoscibile". È il passaggio chiave della direttiva approvata dalla Giunta comunale con la delibera 592 del 31 agosto 2026. L'atto è stato chiesto dal sindaco per evitare che all’interno degli uffici pubblici possano entrare e permanere persone che non possono essere identificate. "Non è pertanto consentito accedere o permanere nell’edificio utilizzando caschi protettivi, passamontagna, maschere, indumenti, copricapi o qualsiasi altro mezzo od oggetto indossato o utilizzato con modalità tali da impedire o rendere oggettivamente difficoltoso il riconoscimento del volto", si legge nell’atto in cui si spiega che la decisione "ha carattere generale e neutrale e non è riferita a specifiche tipologie di abbigliamento né a particolari convinzioni religiose, culturali o personali".

Sono esentati coloro che per ragioni sanitarie o di servizio (quindi per l’adempimento delle mansioni da svolgere in quegli uffici) devono indossare strumenti di protezione, ma in ogni caso "l’interessato è comunque tenuto a consentire temporaneamente la verifica dei propri connotati, secondo le modalità e da parte dei soggetti previsti dalla legge, nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona".

"Ci poniamo dalla parte di quelle Amministrazioni comunali che mettono al primo posto la sicurezza e il rispetto delle persone ai sensi della Legge 152 del 1975 - dichiara il sindaco Luciano Meoni - purtroppo, e non la condividiamo, sussiste una giurisprudenza che impedisce ai comuni di fare delle ordinanze e quindi di prevedere delle sanzioni per chi non rispetta queste norme di civile convivenza nel territorio comunale. Abbiamo pertanto previsto uno strumento normativo diverso che interessa gli uffici comunali, ma che al tempo stesso riafferma il principio che, salvo ragioni di salute, nessun costume o usanza può prevalere sul principio della riconoscibilità e quindi sul dovere che ciascun cittadino ha per garantire la serenità e la sicurezza altrui. Saranno interessati i luoghi pubblici e manifestazioni". All’ingresso degli uffici pubblici interessati dagli effetti di questa direttiva è prevista l’esposizione di avviso tramite segnaletica

Fonte: Comune di Cortona - Ufficio Stampa

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