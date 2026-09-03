Donna di 86 anni scomparsa da 6 giorni a Roccalbegna, proseguono le ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche di una donna di 86 anni scomparsa quasi una settimana fa, venerdì 28 agosto, nella zona di Roccalbegna in provincia di Grosseto. La perlustrazione del territorio continua a seguito della riunione tecnica di coordinamento, svolta in Prefettura a Grosseto.

L'86enne si trovava in vacanza sul territorio, nell'area compresa tra la località La Croce e il monte Labro. Scattate le ricerche sei giorni fa, è stato allestito il posto di Comando avanzato dai vigili del fuoco per coordinare le operazioni. Al momento sono impegnati oltre 11 operatori dei vigili del fuoco appartenenti ai nuclei e specializzazioni coinvolti nelle attività di ricerca. Tra questi personale Tas (Topografia applicata al soccorso), unità cinofile, squadra operativa del distaccamento dei vigili del fuoco di Arcidosso. Le ricerche vanno avanti nell'area interessata, caratterizzata da bosco e vegetazione: effettuati anche specifici voli di ricerca con droni, per ampliare e intensificare le attività di ricognizione, da parte del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). Alle operazioni partecipano inoltre i carabinieri di Roccalbegna, la Croce Rossa Italiana Delegazione di Roccalbegna, l'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana e numerosi volontari.

Le aree interessate dalle ricerche sono state suddivise e organizzate con il coordinamento del personale TAS al fine, spiegano i vigili del fuoco, di garantire una copertura sistematica del territorio. È attualmente in corso l’attività delle unità cinofile impegnate nel setacciamento delle aree individuate e precedentemente suddivise per le operazioni di ricerca. Le attività proseguiranno sotto il coordinamento del posto di Comando avanzato, in raccordo con tutte le forze e le organizzazioni impegnate nelle operazioni.

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